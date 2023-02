Fapoe dice que el hospital de Lorca ha adaptado mal su aseo específico para ostomoizados

La Federación de Asociaciones de Personas Ostomizadas de España (Fapoe) asegura que el hospital Rafael Méndez de Lorca ha adaptado mal el aseo específico que ha dispuesto para pacientes ostomizados y cuya adecuación anunció la semana pasada el centro sanitario público.

La federación, que representa a 210.000 afectados directos, ya lo transmitió al hospital cuando sus responsables le comunicaron la adaptación del aseo para que lo incluyera en su mapa y el colectivo de osmotizados pidió fotografías para verificar que cumplía los requisitos.

“Nada más ver la foto nos dimos cuenta de que el baño estaba mal adaptado y, no solo lo hicimos saber sino que les indicamos cada uno de los problemas con los que nos encontramos las personas ostomizadas a la hora de usar ese aseo, con el objetivo de que los subsanasen”, indica la Fapoe en un comunicado en el que lamenta que el hospital no solo no lo haya corregido, sino que haya comunicado a la prensa su puesta en funcionamiento sin que sea “cien por cien funcional” para los usuarios.