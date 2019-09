El PP exige la retirada inmediata del “tenderete mastodóntico” que han plantado en la Plaza de España

El Concejal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Lorca, Francisco Javier Martínez, ha exigido "la retirada inmediata de la horrible y antiestética carpa que Ciudada-nos y el PSOE han clavado en pleno corazón del casco histórico, destrizando por completo la imagen del emblema patrimonial, cultural e histórico de nuestra ciudad, como es la Plaza de Es-paña y su entorno."

El edil del PP ha indicado que se "han tirado mucho tiempo hablando de que había que recuperar el casco histórico y ahora nos cuelan un mamotreto impresentable que avergüenza a cualquier persona que lo vea. Es verdaderamente horrendo. Han convertido la Plaza de España en un macroinvernadero, empotrando una mastodóntica carpa, un armatoste que constituye un monumento a la inoperancia y al mal gusto. ¿Alguien puede siquiera llegar a imaginarse que colocaran un invernadero de estos tapando la visión de la catedral de Murcia o de la Basílica de Caravaca?"

Francisco Javier Martínez ha subrayado que se" han cargado la imagen de la Plaza Mayor más bonita de todo el levante español, reventando la visión de la Colegiata de San Patricio, sus Salas Capitulares, las casas solariegas que circundan la Plaza de España y el propio edificio del Ayuntamiento. Lo que han hecho no se le ocurre a nadie con un mínimo de sentido común y algo de sensibilidad estética. Es una auténtica aberración. Estas carpas pueden ser útiles en otras ubi-caciones, en fiestas de barrios o pedanías, pero nunca en la Plaza de España, porque las personas que van al recinto histórico lo hacen para contemplar sus monumentos, no para meterse debajo de un tenderete gigante y feo que impide ver los histórico inmuebles que la rodean."

Desde el PP han destacado que el atractivo de la Feria de Día en el casco histórico es pre-cisamente disfrutar de la gastronomía lorquina y de la fiesta contemplan un entorno inigualable, que ahora Ciudadanos y PSOE han travestido en un mega invernadero monstruoso, sin ningún respeto por el enclave histórico en el que se encuentra. La Feria de Día, que se realiza en Lorca porque el Partido Popular propuso su puesta en marcha hace muchos años, no puede volver a caer en errores del pasado, que, como todos recordamos, obligaron al PSOE a dejar de hacerla en 2006, y fue de nuevo el PP quien la fue recuperando paulatinamente en los espacios de la ciudad. Se trata de disfrutar de los extraordinarios enclaves que nos ofrece nuestra ciudad, sus plazas y calles, pero no podemos permitir que la perviertan y se la vuelvan a cargar. Esto no puede caer en el error de transformarse en el macro botellón que fue, con continuas quejas vecinales.

"Ante semejante disparate exigimos que corrijan tamaña burrada, y si quieren instalar un invernadero de este tipo, que se busquen otro sitio donde hacerlo, pero jamás en pleno corazón del casco histórico. Es evidente que así no se pueden hacer las cosas. Si querían generar nuevas zonas de sombra, existen múltiples alternativas y soluciones para hacerlo, pero ninguna de ellas pasa por destruir la imagen de una zona patrimonial con la relevancia de nuestra Plaza de España ¿Para esto propusieron el Pacto por la Recuperación del Casco Histórico? Menuda patada le han dado al documento, sus propias propuestas y a su cohe-rencia"