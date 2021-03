IU exige la resolución del contrato de concesión de las ambulancias en el Área III de Salud

El portavoz de IU-Verdes en el ayuntamiento de Lorca, Pedro Sosa, ha comparecido esta mañana ante los medios de comunicación para informar sobre una iniciativa, ajena en principio al momento político agitado que se vive en la Región de Murcia, y, sobre la que lleva varios días recabando la información necesaria para plantearla públicamente. Una iniciativa que IU llevará al Pleno del ayuntamiento de Lorca.

Se trata de poner de relieve el incumplimiento reiterado de varias de las principales cláusulas contenidas en el pliego de condiciones y el contrato de concesión del Servicio de Ambulancias que el SMS y la Consejería de Sanidad firmaron con una UTE creada a toda prisa para quedarse con el servicio. Según el concejal de IU, por lo que hace al Área III de Salud, “pliego y contrato están siendo incumplidos en aspectos esenciales que merman considerablemente la calidad en la prestación de un servicio tan vital y necesario”.

En ese sentido, Sosa ha afirmado que no se está cumpliendo con la cláusula que estipula el “parque mínimo necesario”, fijado en 38 ambulancias. Con varios cuadrantes en la mano, que recogen información elaborada por los propios trabajadores del servicio, Sosa ha demostrado que ese “parque mínimo necesario” apenas se está prestando a la mitad de lo estipulado. Ello, afirma el concejal, provoca serios retrasos en un servicio de cuya efectividad, buen hacer y ajustado tiempo de reacción dependen en no pocas ocasiones las vidas de nuestros ciudadanos. Y con la vida de los lorquinos, afirma Sosa, no vamos a permitir que se juegue.

Abundando en los incumplimientos, Sosa asegura que según los datos de los que dispone, las demoras no sólo se producen en la atención de situaciones de urgencia, también en el momento de atender altas hospitalarias, incumpliendo de ese modo el compromiso estipulado de que los servicios en este caso no registren una demora superior a una hora.

Sosa ha puesto sobre la mesa incluso la inexistencia de servicios por los que se están pagando cantidades de dinero público muy abultadas. No podemos tolerar, ha afirmado el concejal de IU, que se paguen a la UTE concesionaria más de 200.000 euros anuales por dos ambulancias específicas y habilitadas para enfermos de hemodiálisis que ni existen, ni nadie ha visto todavía.

El concejal de IU ha afirmado que con independencia del momento político agitado en el que estamos instalados, “la vida sigue” y a nosotros, como concejales de Lorca preocupados por los derechos e intereses de nuestros ciudadanos, nos toca exigir, gobierne quien gobierne en nuestra Región, que la prestación del servicio de ambulancias en Lorca y en su área de salud se realice con garantías, y, cuanto menos, con sujeción a las cláusulas del contrato de concesión. Es lo menos que se debe exigir a una empresa a la que pagamos cada año más de tres millones de euros por este servicio en Lorca, cuando la empresa que lo venía realizando con muchas más efectividad y solvencia que la actual, estaba dispuesta a hacerlo por mucho menos dinero público.

Finalmente, Sosa ha afirmado que si se acaba confirmando un cambio de gobierno en la región (que ya veremos dados los precedentes de los actores políticos en juego) no será un cambio de alcance. Será un viaje corto, de la derecha extrema al centro derecha, donde habrá que ver los posicionamientos del PSOE en materias muy diversas. Aquí en Lorca, sostiene Sosa, ya nos ha defraudado varias veces y en temas de importancia vital que el PSOE ha pactado con Ciudadanos y VOX.

Por lo pronto sabemos que hace poco más de un año, el PSOE exigió investigar en el Parlamento la licitación y adjudicación de las ambulancias en la Región y Ciudadanos (su socio en la moción de censura) voto que no junto al PP y VOX. Veremos hacia dónde tiran ahora uno y otro partido (PSOE y Cs) en muchos asuntos como éste y otros de tanta importancia como el que nos ocupa.