El PP exige que se limpie el cauce del río en el tramo urbano y los arrastres tras las lluvias

El Concejal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Lorca, Ángel Meca, ha solicitado que "se proceda de inmediato a efectuar la limpieza y adecuación del tramo urbano del río Guadalentín. Hace 10 días que sufrimos la peor parte del temporal por fuertes lluvias, y aún a día de hoy no se han corregido las consecuencias en diversos enclaves del municipio. Uno de los ejemplos más significativos lo encontramos en el cauce del río Guadalentín a su paso por el casco urbano. Hemos de indicar que a lo largo de los últimos años se venía interviniendo de manera periódica para que este enclave, que constituye la primera imagen que contemplan quienes nos visitan, ofrezca el mejor aspecto posible. También se tenía especial atención para retirar los arrastres acumulados por la lluvia en el canal artificial del río, para evitar también encharcamientos que provocan la aparición de insectos e incomodidades a los vecinos. Desde el Partido Popular reclamamos que, tal y como se ha venido haciendo por parte del Ayuntamiento ante situaciones similares, el actual gobierno local proceda a la retirada de los arrastres que ya ocupan gran parte del citado canal, donde se pueden encontrar todo tipo de residuos, escombros y basuras. Como todos los ciudadanos pueden comprobar, el hecho de que no se hayan retirado aún estos materiales, ha provocado encharcamiento de pluviales putrefactas y la consecuente presencia de mosquitos y pestilencia. De hecho esta misma mañana hemos vuelto a supervisar el estado en el que se encuentra el cauce en su trama urbana, y hemos podido comprobar que no se ha hecho nada en todos estos días. Ante estos hechos, también solicitamos que se ejecuten las tareas de desbroce que tradicionalmente se han llevado a cabo en el lecho del río para que precisamente durante los días de Feria, se mejore la imagen de este enclave."

Ángel Meca ha reclamado, además, "que se proceda a la mayor brevedad posible a retirar los arrastres que la lluvia de hace 10 días provocó en el carril bici en la entrada a la ciudad por la carretera de Murcia. Somos conscientes de que hay muchas actuaciones que hacer, pero es inaudito que hayan pasado ya todos estos días sin que se haga nada por solucionar este asunto, más aún cuando en algunos tramos el carril bici ha quedado intransitable. Desde el PP han recordado que también a día de hoy siguen sin limpiarse los arrastres provocados por las lluvias en gran parte de caminos y carreteras, especialmente en las pedanías de Campillo, Torrecilla, Purias y Aguaderas, pese a que desde el Partido Popular exigimos la semana pasada que se procediera a realizar estas tareas, que el Ayuntamiento sigue sin hacer."