El PP exige a CS que aclare de inmediato dónde se ha metido durante todos los días de lluvias su concejal

El Concejal de Limusa por el Partido Popular en el Ayuntamiento de Lorca, Juan Francisco Martínez, ha exigido a Ciudadanos Región de Murcia que aclare "inmediatamente dónde ha estado su concejal en Lorca, Paco Morales, a lo largo de todos estos días que la alerta exigía a todos los responsables públicos permanecer a disposición de los ciudadanos."

Martínez Carrasco ha expuesto que la realidad es que "nada se sabe de él desde el jueves. Hemos de reconocer que hemos podido estar junto a representantes de todos los partidos políticos pisando el barro, estando al lado de los vecinos, supervisando la evolución de la meteorología y los daños que se estaban produciendo. Todos menos él. Por eso exigimos que Ciudadanos Región de Murcia de a conocer de forma inmediata dónde ha estado, porque no se ha tenido constancia de que se acercara a ninguna zona afectada hasta la tarde del lunes, cuando tuvo la “deferencia” de fotografiarse con sus amigos en un club deportivo mirando un charco. Por supuesto, iba impoluto y sobre mocasines. No se ha preocupado por los vecinos, se ha desentendido de todo. Probablemente sea el único lorquino al que no le ha caído una sola gota de agua durante todos estos días. Ante estas evidencias los lorquinos merecen conocer la verdad que se oculta tras el hecho de que ni siquiera estuviera junto a su jefa de filas en Ciudadanos Región de Murcia, Isabel Franco, en su visita a Lorca ¿Dónde estaba? No queremos ser mal pensados, por lo que les damos la oportunidad de que se expliquen. De lo contrario, lo exigiremos por escrito, antes de iniciar otras acciones destinadas a que la gente sepa qué es lo que ha pasado. En cualquier caso exigimos que Ciudadanos Región de Murcia explique lo que saben que está ocurriendo con su partido en Lorca y por qué se niegan a actuar."

Puesta en marcha ya mismo del operativo especial de Limusa

Desde el PP lorquino han exigido "que se active en las próximas horas el operativo especial de la empresa municipal de Limpieza (Limusa) para atender a los lorquinos que se han visto afectados por el temporal que ha golpeado nuestro término municipal durante los últimos días. Se trata de un dispositivo que siempre se ha puesto en marcha en situaciones de similares características a la que acabamos de padecer, pero que en esta ocasión no se ha activado. Hemos de indicar que están siendo los propios vecinos de Purias, Almendricos, Morata, Ramonete, Purias, Torrecilla, Aguaderas, Campillo y La Campana, entre otras pedanías, quienes nos lo están reclamando."

Martínez Carrasco ha manifestado que "estamos hablando de sacar a las calles y vías que lo necesiten los recursos materiales, logísticos y operativos de los que dispone Limusa para atender las peticiones de los damnificados, siguiendo la línea de otras ocasiones. Los medios de la empresa de limpieza están ahí precisamente para ayudar a los afectados, no para permanecer aparcados en un garaje."