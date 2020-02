El PP exige al equipo gobierno que cumpla con las previsiones para el transporte urbano

El concejal del Partido Popular, Juan Miguel Bayonas, ha informado de que el PP ha advertido al actual alcalde de que "rechazamos cualquier otra opción para el transporte urbano que no sea la renovación de los autobuses que prestan servicio y su sustitución por vehículos nuevos, que es lo que estaba previsto desde el primer momento por parte del Consistorio Municipal y del gobierno municipal del PP. Tienen que cumplir el compromiso que existe con los lorquinos, porque ahora no vamos a permitir que se proceda a la contratación o prórroga de vehículos de segunda mano para en el transporte urbano, eso no es lo que teníamos garantizado los lorquinos."

Juan Miguel Bayonas ha explicado que "en el transcurso de la reunión del Consejo de Administración de Limusa, que se ha celebrado esta mañana hemos dejado claro que el actual gobierno local no tiene vía libre para hacer lo que le venga en gana, sino que, justo al contrario, tiene que cumplir con las previsiones marcadas y con el calendario establecido. Estamos obligados a recordarles que no gobiernan con mayoría absoluta, y que tienen que ser capaces de sentarse a negociar los asuntos de Limusa, porque ya acumulan antecedentes negativos como la incapacidad de aprobar su propio presupuesto municipal. No pueden perder de vista que tampoco fueron capaces de nombrar un consejero delegado para Limusa precisamente porque ni siquiera se sentaron a negociarlo. Desde el PP, por responsabilidad política, no hemos apoyado la propuesta de prorrogar por 8 meses el alquiler de autobuses de segunda mano. Hemos decidido abstenernos como gesto de buena voluntad para con el actual gobierno local, que prefiere seguir otros 8 meses más con estos viejos autobuses, con el consecuente perjuicio para todos los lorquinos. Lógicamente nosotros no podemos apoyar esto, porque los usuarios del transporte urbano van a acumular 16 meses sin que se proceda a la renovación de la flota de autobuses. Los lorquinos tienen que saber que ni siquiera se ha previsto un euro en el presupuesto de Limusa para comprar nuevos vehículos. De hecho, hemos de anticipar que vamos a realizar un seguimiento muy de cerca de esta cuestión, puesto que a lo largo de muchos años tuvimos que andar un camino muy complicado para tratar de mejorar este servicio, que, por culpa de una nefasta adjudicación realizada precisamente por el PSOE, tuvimos que rescatar y asumir directamente desde el Ayuntamiento. Ahora no vamos a tolerar que se retroceda, y exigimos que cumplan con los lorquinos, y con lo que hasta hace unos meses ellos mismos reclamaban: autobuses nuevos para el transporte urbano lorquino."

Juan Miguel Bayonas ha indicado, además, que "el PP ha optado por abstenerse en todos los puntos que se han abordado en el consejo de administración de esta mañana. Se trata de una decisión que hemos meditado con profundidad, ya que no estamos de acuerdo con el rumbo que la actual dirección política de la empresa ha emprendido. Esperamos que las actitudes cambien y que se cumpla lo previsto y comprometido. Es un toque de atención al actual alcalde para que corrija ciertos modos y sea consciente de que tiene que consensuar los temas."