El PP exige la constitución inmediata de la Mesa de Trabajo del AVE

El Concejal de Fomento en el Ayuntamiento de Lorca por el Partido Popular, Ángel Meca, ha reclamado al actual gobierno central que cumple "el compromiso expresado a los damnificados por el trazado del AVE constituidos en la plataforma Villaespesa Soterrada, y procesa a conformar de inmediato la Mesa de Trabajo para la modificación del proyecto de AVE Totana Lorca."

Ángel Meca ha explicado que el "delegado del gobierno se comprometió a poner en marcha esta Mesa en el mismo momento en el que se adjudicaran las obras de construcción del tramo Totana-Lorca, algo que ocurrió hace 2 semanas. Todas las administraciones han de ser conscientes de la profunda inquietud que existe entre los vecinos damnificados por las graves afecciones sobre viviendas y otros bienes particulares que presenta el trazado del AVE que tiene previsto llevar a cabo el gobierno central, por eso exigimos que la puesta en marcha de esta Mesa se haga con la celeridad que los vecinos merecen. Desde el Partido Popular hemos estado junto a los damnificados desde el primer día, porque ya advertimos de que había que mejorar el proyecto inicial. La Mesa de Trabajo tiene que estar integrada, tal y como estaba comprometido, por técnicos de Adif, Delegación del Gobierno y los Grupos Políticos Municipales del Ayuntamiento de Lorca, y su objetivo es lograr la modificación de los pasos superiores proyectados por parte del gobierno central, que tienen que ser sustituidos por otros soterrados. Esa reivindicación es ya de toda la sociedad lorquina, y de ahí no nos vamos a mover."

Ángel Meca ha indicado que "los propios afectados por el trazado del AVE han trasladado si inquietud ante el retraso en la formación de esta Mesa, puesto que ya saben que las obras se han adjudicado y, por tanto, ha llegado el momento de ponerse manos a la obra para modificar la propuesta constructiva. Hemos de tener en cuenta, además, que es inminente que la empresa adjudicataria emprenda los trabajos previos, un proceso en el que se tienen que introducir los cambios que los damnificados solicitan y nosotros respaldamos totalmente."

El Concejal de Fomento por el PP ha denunciado, además, "que se esté elevando exponencialmente la incertidumbre que el Ministerio de Fomento está generando en nuestra comarca por culpa de los continuos retrasos a los que viene sometiendo a los planes del Partido Popular para la llegada del AVE a Lorca. Un nuevo episodio en esta cadena de marginación que el PSOE está desarrollando al respecto es que aún a día de hoy continúa sin desbloquearse la asistencia técnicas para la redacción del proyecto del soterramiento de las vías del ferrocarril en su tramo por el casco urbano del municipio. Existe un “frenazo” por parte del PSOE contra la llegada del AVE, y esto no puede seguir así. A esto se le suma el hecho de que siguen sin explicar qué es lo que está ocurriendo con el “curioso” caso del tramo Totana-Totana, que continúa sin solución alguna pese a que el resto de tramos sí están saliendo delante de forma paulatina. Lorca no va a aceptar otra cosa que no sea el cambio para que los muros de 16 metros de altura que emparedarán viviendas en Tercia y Villaespesa sean sustituidos por pasos inferiores. Nosotros no vamos a parar de trabajar para que los damnificados de Tercia y Villaespesa cuenten con sus pasos inferiores y el casco urbano con su trazado completamente soterrado, además de recuperar la conexión con Almería y Granada, que el PSOE, gobernando en Lorca, Murcia y Madrid, destruyó en los años 80, protagonizando el error más grave de la historia de las conexiones ferroviarias de España."