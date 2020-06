El PP exige compromiso del PSOE para que los comercios puedan beneficiarse del sello “Comercio de Confianza"

El concejal del Partido Popular en el ayuntamiento de Lorca, Juan Miguel Bayonas, ha exigido al alcalde de Lorca, Diego José Mateos "que demuestre un compromiso real con los comerciantes y autónomos lorquinos, cara a la obtención del sello “Comercio de Confianza”. Desde el PP consideramos que se trata de una iniciativa muy positiva, ante la que el actual gobierno local está obligado a ofrecer un grado de compromiso que va más allá de un anuncio y una foto. De hecho, lo que reclamamos es que el ayuntamiento colabore de verdad con esta campaña de especial relevancia para que los ciudadanos acudan a los comercios sabiendo que cumplen con todas las garantías sanitarias exigidas por el COVID-19."

Juan Miguel Bayonas ha manifestado que "el apoyo del ayuntamiento no puede limitarse a poner una pegatina en los comercios, sino que exigimos que subvencione al tejido productivo lorquino la implantación de este importante sello, que conlleva un gasto extraordinario para cada comercio de 50 euros. Estamos hablando de continuar con el modelo de éxito que el Partido Popular desarrolló mientras gestionaba este ayuntamiento, tomando como ejemplo a seguir el trabajo llevado a cabo para que los comerciantes, hosteleros y autónomos lorquinos obtuvieran la distinción del Sistema Integral de Calidad Turística en Destinos (SICTED). Precisamente ahora que los empresarios, hosteleros y comerciantes necesitan de la respuesta comprometida de su ayuntamiento como administración más cercana, se les ha dado la espalda. Muchos de ellos se han puesto en contacto con nosotros porque les ha sorprendido de forma particularmente negativa encontrarse con este cambio de criterio del ayuntamiento."

El edil popular afirma que "de esta forma, reclamamos que el alcalde del PSOE respalde como se merece esta iniciativa de la Cámara de Comercio, y no se quede en meras buenas intenciones que luego no se materializan en nada concreto. Ya ha defraudado a todos el tejido productivo local por sus humillantes y paupérrimas “limosnas” en la crisis del coronavirus, y reclamamos que no se insista en esa misma y fracasada línea. De nuevo tiene que ser el Partido Popular el que marca el camino que el Consistorio Municipal debe desarrollar, porque el actual gobierno local está, evidentemente, agotado, sin ideas y fuera de la realidad. El tiempo y las energías que han empleado durante todo un año para ocultarle a las direcciones regional y nacional de Ciudadanos que también le había prometido a IU entrar en el gobierno local, las podrían emplear en ayudar a comerciantes, PYMES, hosteleros y autónomos. El alcalde del PSOE, lamentablemente, ha desatendido las cuestiones que le interesan a los lorquinos."

El sello “Comercio de confianza” certifica que el establecimiento adherido a la iniciativa aplica los protocolos sanitarios establecidos en la Guía de Buenas Prácticas de la Secretaría de Estado de Comercio. Se trata de una acción surgida de la Cámara de Comercio de Lorca junto con la Cámara de España y la red de Cámaras territoriales, con el objetivo de que los ciudadanos conozcan que los comercios cumplen los protocolos sanitarios y de seguridad establecidos impuestos por la crisis sanitaria del COVD-19.