El PP exige al alclade que se hagan tests para detectar coronavirus en Policía Local, Emergencias...

La concejal del PP, María Belén Pérez, ha exigido esta mañana al alcalde Diego José Mateos "que siga el ejemplo de la mayoría de municipios de nuestro país y proceda de inmediato a la realización de las pruebas de detección de la COVID-19 a los trabajadores municipales que han estado más expuestos al virus debido a la realización de sus labores profesionales. La decisión del actual alcalde de discriminar a los empleados municipales en la realización de estos tests, excluyendo precisamente a los trabajadores más vulnerables, es un auténtico despropósito y una temeridad. Desde el PP reclamamos que Lorca no se quede atrás por culpa de la incapacidad de un gobierno agotado, “quemado” y fallido, sino que hemos de estar, al menos, a la altura del resto de ciudades, procediendo a llevar a cabo pruebas de detección de coronavirus a las plantillas de nuestra Policía Local, Servicio Municipal de Emergencias y Protección Civil, funcionarios de las concejalías de Sanidad, Consumo y Servicios Sociales."

Pérez ha destacado que "nos parece acertado que los empleados de Limusa y Aguas de Lorca cuenten ya con estas pruebas, por lo que reclamamos que se preste la misma cobertura al resto de empleados del ayuntamiento ¿por qué unos sí y otros no? No se puede confiar en un ayuntamiento que no protege ni siquiera a sus propios trabajadores, sino que, al contrario, establece distinciones y discriminaciones entre ellos."