El PP exige al alcalde que reúna el Panel del Aire

Los concejales por el Partido Popular, Pedro Mondéjar y Juan Miguel Bayonas, han exigido al actual alcalde "que reúna en las próximas horas al Panel Local del Aire para que no vuelva a suceder lo del pasado sábado, y han subrayado que hace varias semanas ya se reclamó al Sr Mateos que constituyera de inmediato este grupo de trabajo para consensuar las medidas y acciones municipales a desarrollar ante episodios en los que se registren incidencias en la calidad del aire. Es evidente que las medidas impuestas unilateralmente por parte del actual gobierno local fueron una improvisación y además muy mal comunicada, de forma precipitada y sin dejar capacidad de reacción alguna a los ciudadanos. Lo único que consiguió el actual alcalde con lo que hizo el sábado fue convertir el casco urbano de Lorca en una ratonera, ante la incredulidad de todos los ciudadanos, la mayoría de los cuales no sabían qué estaba pasando. También resultó afectado de manera directa el sector comercial y hostelero, que tampoco fue informado de lo que pasaba, y cuyas ventas cayeron en picado por culpa de la negligencia del actual gobierno local. Desde luego así no se hacen las cosas. Este grave error es consecuencia directa de la falta de previsión y gestión del actual gobierno local, que cada vez que tiene que hacer frente a situaciones de este tipo demuestra una ineficacia preocupante. Cerrar las calles al tráfico sin avisar con antelación a los ciudadanos generó un caos absoluto y atascos por toda la ciudad. Este alcalde sólo consiguió el efecto contrario, ya que los embotellamientos provocados por los rodeos que tiene que dar la gente con sus coches, generaron más contaminación y empeoraron la situación. Esto demuestra que este gobierno local no funciona, está agotado y, además, impuso las medidas contenidas en el programa electoral del PP, como fue el establecimiento del aparcamiento disuasorio en el Huerto de la Rueda con un servicio de autobús lanzadera. Hemos de indicar que el actual alcalde ya sabía varios días antes que esta situación se podía producir, y no se comunicó absolutamente nada a los ciudadanos. Ningún canal oficial de comunicación del ayuntamiento dijo nada sobre esta posibilidad, y no avisó a los lorquinos de las medidas que se tendrían que establecer en tal caso. No se preparó a la gente, y eso que han tenido mucho tiempo para hacerlo.

Los populares han señalado que "el Ayuntamiento tiene que ofrecer una respuesta contundente y rigurosa ante este tipo de episodios, basada en criterios y análisis científicos, y esa respuesta tendría que haberse articulado ya a través de un protocolo local, que el actual alcalde aún no ha hecho. Nosotros queremos que se reúna ya el Panel Local del Aire, que cuente con la participación de todos los colectivos relacionado con la materia y en el que se acuerden de forma consensuada las medidas más eficaces, incluyendo la presencia de los grupos políticos municipales, a los que aún no han tenido la deferencia de consultar."

Juan Miguel Bayonas ha reiterado la propuesta del PP lorquino de que el "transporte urbano sea gratuito para los lorquinos cuando se registren episodios de contaminación que hagan necesaria la activación del nivel 2. Se trata de una de las medidas que los municipios españoles de más de 50.000 habitantes están adoptando, dentro de la estrategia global de defensa del medio ambiente y lucha contra la contaminación que se está desarrollando en España al amparo de la declaración de la emergencia climática y ambiental. Se trata de una medida adoptada en respuesta al consenso generalizado por parte de la comunidad científica, que reclama acción urgente para salvaguardar el medio ambiente, la salud y la seguridad de la ciudadanía. Apostamos por que Lorca demuestre así el compromiso y la prioridad otorgada a estas acciones."

Juan Miguel Bayonas ha insistido en que "esta medida sería de fácil y rápida aplicación, habida cuenta de que actualmente el transporte urbano no depende de ninguna empresa como ocurre en otras localidades, sino que está siendo gestionado de forma directa por el Ayuntamiento. Estamos hablando de una acción que ya se está realizando para combatir este tipo de incidencias sobre la calidad del aire en ciudades de similares características a la nuestra, teniendo como ejemplo más cercano el del municipio de Murcia. Desde el PP consideramos que sería una medida eficaz y animaría a los ciudadanos a dejar sus vehículos y aprovechar el servicio de transporte urbano para realizar sus desplazamientos, contribuyendo a reducir las emisiones contaminantes de automóviles y motos."