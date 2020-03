El PP exige al alcalde que cumpla su compromiso y adquiera los autobuses nuevos

El concejal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Lorca, Juan Miguel Bayonas, ha reclamado esta mañana que "el actual gobierno local asuma y de cumplimiento de forma efectiva e inmediata al compromiso municipal relativo a la renovación integral de la flota del transporte público urbano, una medida que estaba ya contemplada y planificada por parte del Ayuntamiento, pero que ha sido bloqueada sin explicación alguna por parte del actual alcalde. Hemos de indicar que el actual gobierno local dispone de recursos y mecanismos más que suficientes para ejecutar lo acordado, continuando con la mejora del autobús urbano que se em-prendió por parte del Partido Popular, gracias a la decisión de rescatar la concesión del servicio y asumir su prestación de forma directa a través de la empresa municipal Limusa. Es evidente que gracias a esta determinación se pudo iniciar una nueva etapa en lo concerniente al transporte ur-bano, abriendo nuevas posibilidades de mejora que tuvieron como consecuencia directa un nota-ble incremento del número de usuarios del autobús urbano. Los lorquinos tenemos una oportunidad histórica que no podemos dejar escapar para se-guir con la implementación de novedades y mejoras en nuestro servicio de transporte urbano. La primera de ella pasa por cumplir con la renovación integral de la flota de vehículos, una medida que ya estaba preparada y en marcha. No entendemos por qué han tomado la decisión de parali-zarla, por lo que hoy exigimos que se desbloquee, procediendo a la compra de nuevos autobuses. Lo que no vamos a permitir es que tras lo mucho que nos ha costado a todos mejorar el transpor-te urbano suframos un retroceso."