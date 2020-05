El PP exige al alcalde que amplie la zona de puestos del mercado semanal

La concejal del Partido Popular, Mari Huertas García, ha denunciado que "el alcalde sigue impidiendo contra toda lógica y sin ningún fundamento real que los vendedores del mercado del área de textil tengan la oportunidad de instalar sus puestos, un veto que carece de sentido y que no sólo prohíbe que puedan desarrollar su actividad en el mercado semanal de los jueves en el Huerto de la Rueda, sino que también se les niega radicalmente que puedan instalar sus puestos en ninguno de los mercadillos que se realizan en nuestras pedanías. La decisión unilateral del alcalde del PSOE tiene como consecuencia directa que haya decenas de familias lorquinas en cuyos hogares no está entrando ni un euro de su salario porque el actual grupo de gobierno no está cumpliendo con su trabajo. Los profesionales damnificados por este veto del actual alcalde acumulan más de dos meses y medio sin poder ejercer el trabajo que les permite obtener ingresos. Llevamos casi un mes reclamando al ayuntamiento que este colectivo de profesionales tenga la oportunidad de reanudar su actividad, tal y como ya está ocurriendo en numerosos municipios de nuestro país desde hace semanas. Es una prohibición que está perjudicando gravemente a estas familias, cuya estabilidad económica está profunda y seriamente comprometida por culpa de la postura inmovilista del alcalde del PSOE."

Mari Huertas García ha señalado que "desde el Partido Popular conseguimos que se retomara el mercado semanal de los jueves, presionando ante el ayuntamiento y trasladando la inquietud del colectivo de vendedores del mercado, y también logramos que, a pesar de la resistencia absurda del alcalde del PSOE, se reanudaran los mercadillos de pedanías. Hemos estado desde el primer momento trasladando la problemática de estos trabajadores, que en su práctica totalidad se trata de autónomos y emprendedores de carácter familiar, porque compartimos sus problemas y somos sensibles a las dificultades que están atravesando. Tal es así, que ha tenido que ser el PP el que fuera “llevando a remolque” a un grupo de gobierno estancado en la indolencia, lentitud y con un grado de pasividad extraordinariamente perjudicial en las actuales circunstancias."