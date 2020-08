Emergencias insiste en la concienciación ciudadana sobre el aumento del riesgo de incendios forestales

La concejala de Emergencias del Ayuntamiento de Lorca, Isabel Casalduero, ha recordado que “las altas temperaturas normales de esta época estival, junto a las malas prácticas de algunas personas, incrementan drásticamente el riesgo de sufrir incendios forestales en el municipio de Lorca, por lo que la detección e intervención rápida son vitales para evitar que un conato pueda convertirse en un gran incendio forestal”.

Isabel Casalduero ha detallado que “desde el Servicio de emergencias y Protección Civil del Ayuntamiento de Lorca se mantienen activos tres retenes de intervención rápida y dos patrullas de vigilancia forestal. Los retenes, con base en Lorca, Zarcilla de Ramos y Puntas de Calnegre, están integrados por profesionales, con vehículos todoterreno equipados con motobombas y capacidad, que va desde los 400 a los 1.000 litros de agua”.

Casalduero Jódar ha explicado que “las patrullas de vigilancia están compuestas por dos vehículos todoterreno y voluntarios de Protección Civil, dividiendo la vigilancia del término municipal entre Lorca norte y Lorca sur”.

La edil de Emergencias ha reiterado que “el objetivo es la rápida detección de señales o indicios de posibles conatos de incendio para una rápida intervención de todos los servicios están adscritos al Plan Infomur para prevención e intervención en incendios forestales en la Región de Murcia”.

La concejala ha especificado que “hasta el momento, además del incendio de la semana pasada en el paraje de La Escarihuela en el que ardieron más de 44 hectáreas, el Servicio de Emergencias y Protección Civil ha intervenido en un total de 23 conatos, la mayoría de ellos en monte bajo, cañas y matorral. El mayor de estos conatos se registró a principio de este mes cerca del término municipal de Aledo, en el que ardieron unas tres hectáreas”.

Casalduero “ha destacado la importancia de la concienciación ciudadana, además de la detección precoz, para proteger la diversidad en nuestro enorme término municipal, en el que podemos disfrutar del entorno, tanto en la costa como en el monte, dejando el menor impacto posible”.

Por último, desde la Concejalía de Emergencias y Protección Civil se ofrece a los ciudadanos unas recomendaciones para evitar que aumente el riesgo de incendios como son no dejar basura en el monte ni en las cunetas ya que hay materiales que hacen efecto lupa provocando el fuego y las colillas suelen ser muchas veces el origen de un incendio forestal, por lo que es fundamental no arrojarlas en el monte ni en cunetas; además de no usar las cocinas de los merenderos habilitados ni encender fuego en esta época estival.