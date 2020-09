Se eleva el número de denuncias por incumplimiento de normativas COVID19 en Lorca

El concejal de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Lorca, José Luis Ruiz Guillén, ha informado, esta mañana, de las actuaciones que la Policía Local de Lorca ha llevado a cabo, durante esta pasada semana, relacionadas, sobre todo, con la Covid-19.

El concejal de Seguridad Ciudadana ha explicado que “continuando con las labores que se vienen realizando en el municipio para el correcto cumplimiento de las medidas de seguridad ante la pandemia del coronavirus, con el refuerzo de las labores y los operativos especiales que se realizaron durante esta semana pasada, que ha consistido en un intenso trabajo en el que, entre otros, se ha insistido en los controles de movilidad, entre las 0 y las 8 horas, para todos aquellos incumplimientos en el transporte de trabajadores en furgonetas y turismos”.

José Luis Ruiz Guillén ha detallado que “durante la última semana del mes de agosto, entre el 24 y 30 se ha procedido a la realización de 101 controles, 643 personas identificadas y 1.250 vehículos controlados. Se han interpuesto un total de 310 de denuncias por el por el incumplimiento del uso obligatorio de la mascarilla, ya sea uso incorrecto o que directamente no la llevaban; 89 por no respetar el número de ocupantes en el vehículo y 13 por fumar en la vía pública sin respetar la distancia mínima de dos metros, un total de 30 denuncias por no cumplir con la ordenanza municipal de Convivencia Ciudadana, 16 por realizar reuniones de más de 6 personas, y otras 7 denuncias por el incumplimiento del periodo de cuarentena obligatorio”.

José Luis Ruiz Guillén ha especificado que “también este pasado fin de semana se han realizado un total 9 denuncias por el incumplimiento del aforo permitido en los locales, por lo que estos establecimientos tuvieron que ser desalojados, en uno de los casos hasta un total de 100 personas en las terrazas de un mismo local, y otras 8 denuncias por no respetar el horario de cierre establecido”.

También se ha incrementado la vigilancia en las pistas deportivas del casco urbano y de las pedanías, en este sentido 20 jóvenes fueron desalojados de las pistas del Pabellón de Las Alamedas el pasado viernes por la tarde, y se ha intensificado el control en zonas habituales para la práctica del botellón en pedanías, especialmente en el Rincón de Carranza, La Parroquia, Almendricos, la Paca, y en otras zonas del casco urbano como ‘La Quinta’, las inmediaciones del Castillo y del Campus Universitario, del cauce del río, para lo que también se ha empleado el uso de medios aéreos como el dron, además de la vigilancia a pie, en patrullas, también de paisano y los barridos que se han realizado sobre todo en los barrios donde el centro de salud de referencia Lorca-Centro, Lorca-Sur y Lorca San Diego está en “nivel rojo” y el índice de contagio es alto, para comprobar el nivel de cumplimiento de las medidas obligatorias”.

En otro orden de cosas, el Comisario Jefe de la Policía Local de Lorca, José Antonio Sansegundo, ha señalado que “al trabajo relacionado directamente con la pandemia se hay que añadir otras labores para el control del tráfico que han dado como resultado la detención de cuatro personas (tres durante el fin de semana); una por carecer de permiso de conducir y superar la tasa de alcoholemia permitida, otra por conducir sin el pertinente permiso, otra por conducir bajo los efectos del alcohol, a lo que se suman otras tres sanciones administrativas por alcoholemia y por circular con la Inspección Técnica del Vehículo (ITV) caducada.

En este sentido, dentro de estas actuaciones también se ha procedido a la detención de varios jóvenes que podrían estar relacionados con la quema de varios contenedores en las últimas semanas. En concreto este pasado sábado por la noche en la Calle Jerónimo Santa Fe con Juan XXIII, se observa a un grupo de menores emprender huida hacia calle José Mouliaá, comprobándose en la zona un fuerte olor a quemado. Un vecino nos alertó de que estaban prendiendo fuego a varios contenedores. A los sospechosos se les interceptó portando varios mecheros. Se les traslada frente a sus tutores, con la correspondiente acta de entrega de menor, así mismo se iniciaron las diligencias por los posibles daños que se les puedan achacar.

Por último, el edil de Seguridad Ciudadana ha reiterado que “seguiremos siendo implacables con todos aquellos que no cumplen con las normas obligatorias, poniendo en riesgo, de esta manera, la salud de todos”.