Se eleva a naranja la alerta por tormentas en las comarcas de Lorca y Cartagena

Alerta naranja en las comarcas del Valle del Guadalentín y el Campo de Cartagena y amarillo en el resto

La Agencia Estatal de Meteorología ha elevado a nivel naranja el aviso por fuerte lluvias acompañadas de tormenta en las comarcas de Lorca y Cartagena hasta las 21 horas y se mantiene el aviso amarillo en el resto de la Región de Murcia.

En la zona naranja pueden registrarse lluvias y tormentas, en ocasiones acompañadas de granizo, que pueden dejar hasta 30 litros por metro cuadrado en una hora y un acumulado de 60 litros en 12 horas.

En el caso del Guadalentín una fuerte tormenta acompañada de aparato eléctrico y granizo ha descargado pasadas las cinco de la tarde sobre Puerto Lumbreras y Águilas y se ha desplazado a Lorca una hora después.

Según los pluviómetros de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) en solo una hora se han registrado 21,8 litros por metro cuadrado en Lorca, mientras que en Puerto Lumbreras ha descargado un gran manto de granizo.

El Ayuntamiento de Lorca ha confirmado dificultades por acumulación de granizo en algunos tramos de la RM-11 Lorca-Águilas y el servicio municipal de Emergencias y Protección Civil avisa de crecidas de ramblas en las pedanías próximas a la carretera de Pulpí y piden extremar la precaución.