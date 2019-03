Dorrio baja, Artigas puede llegar

El Lorca FC está viviendo uno de los tramos más importantes de la temporada con una buena dinámica. El equipo de Jaime Pérez no conoce la derrota en los últimos cinco partidos y espera mantener la racha este domingo ante el CAP Ciudad de Murcia, en un partido que le medirá ante uno de los equipos que está luchando por la permanencia, contando en la actualidad con 32 puntos. El cuadro entrenado por Kike Mateo llega con idea de asaltar el Artés Carrasco, un estadio que cumple 16 años, y donde el técnico del Ciudad ha disfrutado de varios éxitos con la camiseta del Lorca Deportiva CF.

El Lorca FC espera no pinchar, para mantener la cuarta posición de la clasificación, y continuar una semana más en puestos de privilegio. Para este partido la duda estará en punta de ataque, donde Gerard Artigas sigue recuperándose de sus problemas de isquios. El máximo goleador del equipo blanquiazul será duda hasta última hora y podría dejar su sitio en el once al ecuatoriano Miguel Álvarez y disponer de algunos minutos en el segundo tiempo. En la zaga, también llegan buenas noticias ya que Cifu, volverá a poder ser utilizado tras cumplir partido de sanción.

El que no estará será Dorrio que no se ha recuperado de sus problemas musculares y no llegará a este partido. Tampoco podrá estar Miguel Ángel Ballesta que fue expulsado ante Los Garres. El jugador murciano, pese a no poder jugar, fue convocado y fue expulsado en el banquillo por recriminar al colegiado del partido una cartulina.

La plantilla, tras los buenos resultados quiere seguir haciendo piña y para ello han realizado una comida tras el entrenamiento. El técnico Jaime Pérez, ha sido el encargado de realizar un arroz con bogavante, que ha ido acompañado de diferentes productos que han ido aportando los miembros de la plantilla y cuerpo técnico.