El Ex diputado y senador José Joaquín Peñarrubia se da de baja del PP después de 45 años

El político lorquino José Joaquín Peñarrubia Agius, ex delegado del Gobierno en Murcia, ex diputado nacional y ex senador del PP se ha dado de baja como militante del partido, al que pertenecía desde hace más de 45 años.

Ha comunicado su decisión por carta al presidente nacional del partido, Pablo Casado y ha contado a COPE los motivos de su salida del PP.

El lorquino ha ocupado desde los años 80 del siglo XX distintos cargos públicos en la política local, regional y nacional.

Fue concejal y portavoz del PP en el ayuntamiento de Lorca entre 1987 y 1991, diputado en Congreso entre 1982 y 1996, delegado del Gobierno en Murcia entre ese año y 2004 y senador entre esa fecha y 2016.