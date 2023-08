Diez nuevos agentes se sumarán a la plantilla de la Policía Local de Lorca

“La plantilla de la Policía Local de Lorca contará con diez nuevos agentes que se incorporarán antes de que finalice el año. Si todo va bien, estos nuevos policías podrán estar patrullando la ciudad y las pedanías en esas fechas”. El anuncio lo realizaba este viernes el concejal de Seguridad Ciudadana, Juan Miguel Bayonas López, al que acompañaba la edil de Régimen Interior, María Belén Pérez Martínez.

Ambos reconocían que había sido un proceso complicado para lograr reducir al máximo los tiempos necesarios. “Los trámites se alargaban hasta bien entrada la noche de este jueves, pero también han continuado hasta hace apenas unos minutos. De hecho, este lunes, se celebrará una Junta de Gobierno Local extraordinaria para aprobar la lista de admitidos, la fecha de las convocatorias y la composición del tribunal calificador”, aportaba Pérez Martínez.

El número de admitidos, indicaba el edil de Seguridad Ciudadana, es de 366. “Estamos hablando de unas cifras muy elevadas de opositores. Quizás vienen dadas porque hacía mucho tiempo que no se llevaba a cabo una convocatoria libre de estas características.

El amplio número de opositores llevaba a programar un operativo sin precedentes. “El Ayuntamiento no cuenta con una infraestructura capaz de acoger a un número tan importante de participantes en una convocatoria, por lo que se determinaba que se llevara a cabo en el Campus Universitario de Lorca. En este lugar se celebrará el primer ejercicio –teórico- de las oposiciones a Policía Local. Será el lunes, 16 de octubre. A ella, le seguirán otras pruebas que se ejecutarán en los próximos meses”, explicaba Bayonas López.

La Junta de Gobierno Local extraordinaria aprobará “la fecha de las distintas pruebas que se llevarán a cabo, la lista de admitidos y la composición del tribunal calificador”, detallaba la edil de Régimen Interior, quien agradecía “el trabajo, esfuerzo e interés que han mostrado los funcionarios y técnicos de la Concejalía de Régimen Interior y Seguridad Ciudadana para lograr, en tiempo récord, que podamos llevar a cabo esta convocatoria y así poder ampliar, en número la plantilla de la Policía Local”.

El edil de Seguridad Ciudadana insistía en que “el proceso es fuera de lo común. Como explicábamos, determinado por el importante número de personas que concurren a esta convocatoria. A ese primer ejercicio teórico, le seguirán otras pruebas que deberán calificarse en los próximos meses, por lo que esperamos –si todo va bien- que estos nuevos diez agentes se incorporen a la plantilla de la Policía Local en los últimos días de este año o principios del próximo”.

Reconocía que “cuando llegué a la Concejalía de Seguridad Ciudadana mi principal preocupación era no contar con los efectivos suficientes para hacer frente a un municipio con la dispersión de territorio que tiene Lorca. En los últimos años no solo no se han incorporado nuevos agentes, sino que ni siquiera se han cubierto las jubilaciones que se producían. De inmediato nos pusimos a trabajar y esperamos que en poco tiempo se incorporen estos agentes que, ya les anuncio, no serán los últimos”.

Y recordaba que “somos el segundo municipio más grande de España con 1.675 kilómetros cuadrados en los que se emplazan hasta 38 pedanías. Nuestras especiales características nos llevan a necesitar más agentes de la Policía Local, pero también del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil. Por ello, vamos a seguir reivindicando la presencia de más efectivos”.