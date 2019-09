Diego José Mateos sobre asunto del Lorca FC B "es una cuestión de mala planificación"

El alcalde de Lorca, Diego José Mateos ha hablado en DXT COPE sobre el tema de Lorca B "es una cuestión de mala planificación, al tomar decisiones sobre instalaciones que no son tuyas". La concejalía de deportes, está buscando una solución al asunto "efectivamente la Federación no le permite jugar fuera de Lorca, de aquellos polvos vienen estos lodos, no será fácil encontrar una solución"

DXT COPE habló con el presidente del club lorquino, Roberto Torres quien está a la espera de conocer una solució al asunto "este próximo partido también lo jugaremos fuera, por lo tenemos dos semanas para solucionar el asunto. Espero que la concejalía encuente una solución"