La concejala de Oenegés del Ayuntamiento de Lorca, María Dolores Chumillas, y la secretaria de la Asociación lorquina de Enfermos de Párkinson, Fina Díaz, han presentado las actividades para conmemorar el Día Mundial del Párkinson.

Chumillas ha presentado “las actividades organizadas por la Asociación lorquina de Enfermos de Párkinson con motivo del Día Mundial del Párkinson, que se conmemora el 11 de abril, y con el objetivo de dar visibilidad a una patología tan importante de tratar, una enfermedad que debe ser tratada y que gracias a esta asociación, en Lorca, a quienes la padecen se le ofrecen unos cuidados y servicios de calidad y de gran ayuda tanto para los enfermos como en apoyo a sus familias”.

La edil ha detallado que "se han preparado diversas actividades que saldrán a la calle, organizadas por esta oenegé, para dar información y formación y para reivindicar ese necesario apoyo para que los usuarios que necesitan estos tratamientos que, además, son importantes de cubrir para el día a día de la persona que sufre párkinson van a darse más a conocer”.

Chumillas Martínez ha especificado que “ese tipo de patología por desgracia, es cada vez más frecuente pero que tenemos un gran equipo que lo saca a la calle, le da visibilidad y que trabaja día a día no solo en el usuario si no en la formación que cada uno de los familiares debe tener para poder también tratar adecuadamente y a diario a quien padece párkinson, para que no solo tengan un tratamiento especializado cuando van a terapia, dentro de la asociación, sino en casa para seguir facilitando el desarrollo personal del paciente”.

La concejala de Oenegés ha recordado “a los familiares de todas aquellas personas que lo padecen que hay un grupo estupendo de trabajadores y trabajadoras y miembros de la junta directiva de la asociación que realizan una labor encomiable para el beneficio de los usuarios y usuarias que necesitan realizar terapias en dicho centro”.

María Dolores Chumillas ha querido “invitar y animar a que todas aquellas personas que tengan necesidades relacionadas con esta patología que se acudan a la sede de la Asociación lorquina de Enfermos de Párkinson, situada en la calle Río Guadalentín, y que cualquier duda o necesidad que tengan ser resuelta por la gran plantilla de profesionales que pueden facilitar el día a día de una persona con párkinson”.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Por su parte, Fina Díaz ha destacado que “desde la Asociación lorquina de Enfermos de Párkinson nos sumamos, un año más, a la campaña de la Federación Española de Párkinson para sensibilizar a la sociedad en general de esta enfermedad y para dar un mensaje sobre la complejidad de la enfermedad en las personas y en su entorno más cercano y concienciar en la necesidad de cambiar la imagen errónea que existe de ella, combatiendo el estigma social, los prejuicios y los estereotipos que la rodean”.

“Las actividades extraordinarias que vamos a realizar estos días son una concentración el día 11 de abril, Día Mundial del Párkinson a las 18 horas a las puertas de la Asociación y donde se dará lectura a un manifiesto en apoyo a los enfermos de párkinson y a sus familias”.

La secretaria ha añadido que “asimismo, el día 21 de abril a las 18 horas se celebrará una charla coloquio en la sede de la Asociación sobre la importancia de las terapias rehabilitadoras en la enfermedad del Párkison, a cargo de la especialista en otorrinolaringología del Hospital Rafael Méndez, Norma Angélica de La Torre, y el día 28 de abril, instalaremos mesas informativas en distintos puntos de la ciudad”.

Díaz ha indicado que “esta campaña, que arranca hoy, bajo el lema ‘La otra cara del Párkinson’, quiere mostrar su cara más real, la de sus protagonistas, la que vemos cada día en las asociaciones pues el párkinson es una enfermedad que con mucha frecuencia se asocia al envejecimiento y la creencia de que el temblor es el síntoma representativo, sin embargo, una de casa cinco personas tiene menos de 50 años en el momento en el que se le diagnostica la enfermedad”.

La secretaria de la Asociación lorquina de Enfermos de Párkinson ha insistido en que “queremos desmitificar la imagen equivocada que existe sobre el párkinson a través de cuatro protagonistas que viven situaciones diarias conviviendo con esta enfermedad; una mujer joven que se plantea un embarazo y hoy es madre de dos hijos; la de una persona que no tiembla si no que se le detecta la enfermedad por un problema de sueño; la de una persona que sigue trabajando a pesar de padecer la enfermedad, gracias al apoyo que recibe y las pequeñas adaptaciones de su entorno laboral o la de una persona cuidadora que tan importante es en este proceso. Sus testimonios son una prueba de la otra cara del párkinson”.

Por último, Fina Díaz ha querido invitar a todos a “que descubráis sus vivencias en www.laotracaradelparkinson.org , la campaña se desarrollará a través de redes sociales y durará todo el mes de abril con especial énfasis entre los días 7 y 11, fecha en la que el colectivo pretende inundar las redes sociales con las otras caras del párkinson”.