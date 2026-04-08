Detienen en Santander a un prófugo buscado por acoso que conducía un coche robado en Lorca

La Policía Nacional ha detenido en Santander a un hombre que se encontraba en el interior de un coche de alquiler robado en Lorca. Sobre el hombre pesaba, además, una reclamación judicial por un presunto delito de acoso dictada desde Almería.

Localizado en La Albericia

Una patrulla de la Policía Nacional que se encontraba en la zona de La Albericia se percató de la presencia de un vehículo parado en la vía pública con un hombre dentro que parecía desorientado.

Tras proceder a su identificación, los agentes han comprobado que al hombre le constaba una reclamación judicial emitida por el Juzgado de lo Penal número 6 de Almería por un delito de acoso contra la libertad de las personas. Asimismo, han verificado la matrícula del coche, confirmando que se trataba del vehículo cuya sustracción había sido denunciada a mediados de diciembre de 2025 en dependencias de la Guardia Civil de Lorca.

Puesto en libertad provisional

Por todo ello, ha sido detenido como presunto autor de un delito de apropiación indebida de un vehículo a motor y por la reclamación judicial pendiente.

Ha sido trasladado a dependencias policiales antes de ser puesto a disposición del juzgado, que finalmente ha decretado su puesta en libertad provisional.