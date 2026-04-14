Detienen en Lorca a dos ladrones especializados en robos violentos por el método del tirón

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Lorca a dos hombres como presuntos autores de cuatro delitos de robo con violencia. Abordaban a sus víctimas en la calle para arrebatarles sus pertenencias mediante el procedimiento conocido como “tirón”.

La investigación se ha iniciado a raíz de varias denuncias presentadas en dependencias policiales que informaban sobre un patrón similar de robos. Según los testimonios, uno o dos hombres sorprendían a los viandantes y les sustraían bolsos y objetos de valor para después darse a la fuga.

Un alto grado de violencia

En algunos de estos casos, los autores llegaron a agredir a las víctimas, empleando un notable grado de violencia que motivó la rápida actuación de los investigadores para identificarlos y detenerlos.

Las pesquisas de los agentes han conducido hasta dos sospechosos, uno de los cuales cuenta con un amplio historial delictivo. De hecho, esta persona había sido detenida en tres ocasiones durante el último mes por la comisión de delitos de la misma naturaleza.

Ingreso en prisión para el principal autor

Una vez identificados los responsables, la Policía Nacional estableció un dispositivo de búsqueda que ha permitido su localización y arresto. Los dos detenidos han sido puestos a disposición de la autoridad judicial, que ha decretado el ingreso en prisión provisional del principal autor de los hechos.