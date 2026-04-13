Destapan una trama de explotación laboral en granjas de Lorca y Puerto Lumbreras

La Guardia Civil de la Región de Murcia, en el marco de la operación ‘Caprines’, ha destapado una presunta trama de explotación laboral. La investigación ha culminado con dos personas investigadas por un supuesto delito contra los derechos de los trabajadores tras localizar a ocho ciudadanos extranjeros trabajando sin contrato en explotaciones ganaderas de Lorca y Puerto Lumbreras.

El origen de la investigación

La investigación se inició cuando dos ciudadanos extracomunitarios pusieron en conocimiento de la Guardia Civil que trabajaban sin contrato en una explotación caprina de Lorca. Los agentes fueron informados de que, además, los trabajadores estaban alojados en unas caravanas dentro de la finca, donde vivían en pésimas condiciones de higiene.

A raíz de la denuncia, los especialistas en Policía Judicial de la Benemérita averiguaron que el titular de la empresa contaba con otra granja en Puerto Lumbreras. En coordinación con la Inspección Provincial de Trabajo, se llevó a cabo una inspección simultánea en ambas fincas, donde se identificó a otros seis trabajadores extranjeros en situación irregular.

Dos detenidos y un entramado delictivo

La operación ‘Caprines’ ha finalizado con la investigación de dos personas: el propietario de la empresa y un encargado. Según la investigación, este último, de la misma nacionalidad que los trabajadores, facilitaba su captación y los distribuía a diario en cada finca.

Al parecer, los ahora investigados "se aprovechaban de la situación de especial vulnerabilidad de las víctimas para ofrecerles trabajo sin contrato y en precarias condiciones laborales y de alojamiento", ha dicho el portavoz de la Guardia Civil, Andrés Lizán.

Los ocho trabajadores han sido atendidos e informados de los derechos que les asisten como víctimas de un delito en España.