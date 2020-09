El PP denuncia que la CHS no haya limpiado cauce alguno en todo el municipio durante los últimos dos años

El portavoz adjunto del Partido Popular en el ayuntamiento de Lorca, Ángel Meca, ha denunciado que la Confederación Hidrográfica del Segura "no ha limpiado ni una sola rambla de nuestro término municipal durante los últimos dos años."

Desde el PP lorquino indican que "las ramblas de nuestro término municipal son un peligro por culpa de la negligencia de la CHS y de la complicidad indolente del actual alcalde. Nosotros exigimos de forma contundente que se emprenda una limpieza de choque de forma urgente en nuestro municipio. Hemos tenido noticia de que la CHS se va a gastar 8 millones de euros en limpieza de ramblas, y reclamamos que estas intervenciones comiencen en Lorca, y hoy mejor que mañana. Tenemos que lamentar que el actual alcalde y el presidente de la CHS, ambos del PSOE, prometieron en Lorca hace dos años que iban a acondicionar los cauces, lo que fue un absoluto engaño. Prometieron en 2018 un plan de choque para limpiar todas las ramblas, pero no han hecho nada."

Meca, ha destacado que "este abandono por parte del PSOE resulta aún más incomprensible teniendo en cuenta lo mal que lo pasamos el mes de septiembre del año pasado, una tragedia de la que no ha transcurrido ni un año y a algunos ya se les ha olvidado. A estas alturas del año tendremos que estar otra vez pendientes del tiempo, y rogando para que no nos veamos afectados por fuertes lluvias, por-que ni el actual alcalde ni sus compañeros socialistas de la CHS han cumplido con su trabajo. El ayuntamiento puede hacer más, y tiene que hacerlo. El cauce del Guadalentín, tal y como venimos denunciando desde hace más de un año, es un auténtico “Río Basura”, que, en caso de avenida, supone un grave peligro y generaría situaciones de alto riesgo para los ciudada-nos. Todos tenemos en nuestra retina lo ocurrido el año pasado con la acumulación de cañas y maleza en los puentes de la ciudad de Murcia, y es una pena que ni el Sr Mateos ni sus camara-das socialistas de la CHS no hayan aprendido nada de la experiencia vivida."