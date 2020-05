El PP denuncia que ni el alcalde del PSOE confía en su sistema de “limosnas”

El portavoz adjunto del Partido Popular en el ayuntamiento de Lorca, Ángel Meca, ha denunciado que "el tejido productivo local continúa sufriendo la falta de previsión y la inoperancia del alcalde del PSOE. Hace ya un mes que anunciaron la puesta en marcha de unas ayudas, que han sido calificadas por Ceclor y Cámara de Comercio como “vagas, no aportan nada nuevo, y son poco ambiciosas”, lo que motivó que reclamen al actual gobierno local “una respuesta acorde a la situación” porque autónomos, hosteleros y comerciantes esperaban “un plan mucho más ambicioso”. Pero esa respuesta que todos reclamamos ni está, ni se la espera, subrayando la falta de empatía social del alcalde del PSOE con comerciantes, autónomos y hosteleros. En menos de un año el actual gobierno local está agotado, sin ideas ni reflejos, e incapaz de responder a lo que los lorquinos necesitan. Se han quedado paralizados y de brazos cruzados a la espera de que otras administraciones sean las que “resuelvan la papeleta”.

Meca, ha indicado que "es evidente que las medidas del alcalde del PSOE constituyen un serio error, una equivocación que ya le advertimos en repetidas ocasiones, tanto desde el PP como desde los sectores productivos y el colectivo de autónomos. La propia Plataforma de Autónomos de Lorca, que aglutina a 700 profesionales de múltiples sectores, ha considerado que estas ayudas son “rácanas, raquíticas, ambiguas y poco ambiciosas”. De hecho, es obvio que, tal y como se ha señalado desde la PLAU, “el Equipo de Gobierno no ha estado a la altura de las circunstancias. De tal forma que suponen un abandono al colectivo de autónomos a los que representamos y a la totalidad de Pymes de nuestro municipio”.

Según el concejal del PP "el sistema de “limosnas” que ha establecido el alcalde del PSOE después de rechazar las verdaderas soluciones que se le dieron hechas en el Plan LORCA RESPONDE, es inoperante. Ni ellos ni nadie cree en este modelo de “donativos”. No saben lo que tienen entre manos, no tienen un plan para responder a los lorquinos, y ha quedado demostrado que están improvisando y cambiando de criterio cada dos minutos. El lío es tal que ni siquiera saben cómo van a encajarlo legalmente, y mientras tanto el tiempo pasa, la situación empeora y los lorquinos, condenados a esperar una respuesta que nunca llega Hace más de un mes que anunciaron la implantación de este fallido y problemático sistema de “limosnas”, y resulta que a día de hoy siguen sin aprobar las bases para su reparto, un hecho que confirma que ni ellos mismos se creen lo que están haciendo, y muestra su mala conciencia por rechazar las advertencias de la sociedad lorquina en su conjunto e imponer unilateralmente unas medidas que no resuelven nada. Esto demuestra que, en realidad, han improvisado desde el primer momento y no tienen nada preparado. Exigimos que las bases se aprueben de una vez y se hagan públicas ya."

Ángel Meca ha manifestado, además, que "las medidas del actual gobierno local han dejado totalmente desamparadas a las familias lorquinas que peor lo están pasando. No hay ni un solo euro en ayudas para los lorquinos de a pie, y ya advertimos que las familias están siendo las grandes olvidadas por parte del alcalde del PSOE. "