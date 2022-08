IU denuncia “inacción” de Ayuntamiento para solucionar problema del pago de IBI urbano por terrenos rústicos

La concejala de Izquierda Unida-Verdes en el Ayuntamiento de Lorca, Gloria Martín, ha alertado sobre la desesperación de una veintena de familias de La Paca que están dispuestas a regalar sus terrenos al Ayuntamiento de Lorca ante la imposibilidad de pagar impuestos municipales “desorbitados” por unos terrenos considerados sobre el papel como urbanos cuando, en realidad, “siguen siendo bancales”.

La edil de IU-Verdes recordó que el problema tiene su origen en la aprobación en 2003, hace casi veinte años, del Plan General Municipal de Ordenación de Lorca (PGMO), que solo contó entonces con los votos en contra de los concejales de su formación política.

Este instrumento trajo consigo la recalificación de parcelas en suelo inadecuado para el desarrollo urbano, lo que se conoce como suelo rústico, en suelo urbanizable sectorizado. Martín destacó que los vecinos se opusieron en aquel momento al cambio de suelo, es decir, “que ni lo pidieron ni lo querían”.

Casi dos décadas después, “allí no se ha colocado un solo ladrillo y esas parcelas siguen siendo plantaciones de almendros y de olivos. Y, sin embargo, sus propietarios se ven obligados a pagar importantes sumas por el Impuesto de Bienes Inmuebles (contribución), o por el Impuesto sobre el Incremento de los Terrenos de Naturaleza Urbana (plusvalía)”.

Gloria Martín aseguró que hay propietarios de terrenos, heredados de sus padres, que están abonando hasta 6.000 euros anuales de IBI, cuando viven con una pensión de 900 euros. “Es una situación insostenible para estas familias, que han llegado al extremo de donar sus propiedades al Ayuntamiento ante la imposibilidad de mantenerse al corriente del pago de unos impuestos que gravan una situación que nada tiene que ver con la naturaleza de unos terrenos que de urbanos solo tienen el nombre”, dijo.

Gloria Martín advirtió que algunos de estos vecinos ya se han visto obligados a dejar de pagar este IBI “abusivo”, y mostró su preocupación “porque eso pueda desembocar en el embargo de sus propiedades”.

La concejala de IU-Verdes recordó que en el Ayuntamiento de Lorca hay “precedentes” de cambios en la calificación del suelo para devolverlos a su condición de rústicos, pero “nunca para beneficiar a familias trabajadoras, sino a grandes propietarios que en su día adquirieron terrenos con la intención de hacer negocios inmobiliarios en la época del boom del ladrillo”.

Por ejemplo, hace seis años, el Ayuntamiento, volvió a clasificar como "Suelo No Urbanizable Inadecuado" la finca 'Casas de Osete', ubicada precisamente en la diputación de La Paca, considerada "Suelo urbano de núcleo rural" por el Plan General de 2003. En el año 2005, sus propietarios firmaron con el Ayuntamiento de Lorca un convenio urbanístico para el desarrollo de una zona residencial, que finalmente fue fallido. “Ya con la burbuja del ladrillo totalmente desinflada y con nulas expectativas de enriquecimiento, en 2016 el Pleno del Ayuntamiento decidió devolver a estos terrenos la condición de suelo rústico, lo que desde luego ha sido un gran alivio para sus propietarios en lo que tiene que ver con el pago de impuestos” explicó Gloria Martín. Al respecto, la concejala se preguntaba “por qué para ellos fue posible lo que para centenares de familias humildes de La Paca y de otros pueblos de Lorca parece totalmente inalcanzable”, al tiempo que reprochaba “al actual y al anterior equipo de Gobierno” que “no hayan sido sensibles a una problemática que no han generado los vecinos, que se vieron forzados a acatar unas determinaciones urbanísticas que no sólo no pidieron, sino con las que no estaban de acuerdo”.

Gloria Martín calificó esta situación de “exasperante” porque “hay soluciones pero no quieren aplicarlas”. Al respecto, indicó que el consistorio tiene “la obligación” de instar a la dirección regional del Catastro al inicio de un procedimiento simplificado de valoración colectiva “para que los suelos urbanizables sectorizados que no tienen Planes Parciales aprobados sean nuevamente calificados como suelo rústico”.

La concejala aseguró que existen sentencias judiciales que ya han condenado a algunos ayuntamientos, como el de Madrid, “por inactividad del consistorio al no informar al Catastro de que los terrenos no son en realidad urbanos”. Una sentencia que también declara la nulidad del IBI, cuando grava bienes urbanos sin desarrollo urbanístico, y que es aplicable a plusvalías municipales sobre esta misma clase de terrenos.

Por ello, Izquierda Unida-Verdes elevará al próximo Pleno municipal una moción para que el Ayuntamiento “haga los deberes”. “Si insiste en seguir asfixiando económicamente a estos vecinos, les vamos a asesorar uno a uno para que de manera individual peleen por sus derechos ante el Catastro”, advirtió.