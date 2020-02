El PP denuncia de "falta de cortesía" al PSOE

El concejal por el Partido Popular, Juan Miguel Bayonas, ha lamentado que "el actual alcalde y su socio de Ciudadanos hayan ocultado al Consejo de Administración de Limusa que esta mañana se procedía a la presentación de la nueva maquinaria para la empresa, que estará al servicio de la limpieza de la ciudad gracias a la labor desarrollada en su momento por parte de los responsables del Partido Popular."

Desde el PP se recuerda que "un alcalde tiene que estar a la altura de su cargo y no caer en la tentación de ocultar el trabajo de los demás. Es de todo punto innecesario que intenten esconder que esta maquinaria es resultado del trabajo que se ha encontrado hecho en Limusa por el Partido Popular, presentando en solitario los nuevos camiones de recogida."

Juan Miguel Bayonas ha señalado que "por mucho que el actual alcalde intente ocultar el trabajo que le hemos dejado hecho, los lorquinos saben perfectamente quién ha hecho las cosas bien y quién no debería tratar de arrogarse los méritos del esfuerzo de otros. Atribuirse méritos ajenos es algo que está muy “feo”. Es evidente que en este tipo de cuestiones tanto el actual equipo de gobierno como el propio alcalde dejan mucho que desear. Siguen cometiendo los mismos errores y faltas de consideración. Si un alcalde quiere ejercer verdaderamente como tal tiene que ser capaz de estar siempre a la altura de las circunstancias, y ser consciente de que su cargo le exige estar por encima de siglas políticas. Reconocer el trabajo de los demás, la herencia recibida, es síntoma de educación, grandeza y nobleza, y la incapacidad para hacerlo evidencia la ausencia de dichas cualidades. Tenemos que lamentar que no es la primera vez que tenemos que asistir a este tipo de gestos de desconsideración. De hecho la realidad es que ya son la tónica habitual, pero lo que no nos podíamos imaginar es que hasta el propio alcalde cayera en la tentación de esconder lo que desde el PP le hemos dejado hecho."

Bayonas indica que "estos hechos confirman que como el actual alcalde y su socio de gobierno carecen de cualquier cosa que se parezca a un proyecto, se limitan a ocultar el trabajo de los demás y a ponerse medallas que no les corresponden. ¿De verdad no se han dado cuenta de que eso les pone en evidencia delante de los lorquinos y les deja en mal lugar. Nosotros hemos actuado con lealtad en las cuestiones relacionadas con Limusa, incluso el pasado mes de agosto aprobamos los trámites para que se prestara el servicio de transporte urbano, demostrando responsabilidad y sentido de municipio. Pero a nuestro compromiso y colaboración se nos responde con desdén y altivez. Ante esto, nos obligan a reconsiderar nuestra postura a partir de hoy."