PP denuncia cancelación proyectos de defensa contra inundaciones y construcción de presas ramblas Guadalentín

El Partido Popular denuncia que, diez años después de las graves inundaciones que sufrieron las pedanías lorquinas de Campillo, Torrecilla y Purias, así como Puerto Lumbreras y otros municipios de la comarca, el gobierno de Pedro Sánchez mantenga bloqueadas las obras de encauzamiento y de construcción de presas de laminación en las ramblas de Biznaga, Nogalte, Torrecilla y Béjar.

Los senadores del PP de la Región de Murcia, Francisco Bernabé, Violante Tomás y Juan María Vázquez, han preguntado por escrito al Gobierno de Sánchez para que informe sobre el estado de tramitación administrativa en el que se encuentra la redacción de estos proyectos, dependientes de la Confederación Hidrográfica del Segura.

Además, Bernabé ha destacado que la Plataforma de Afectados por las Inundaciones de Lorca mantiene vivas todas sus reivindicaciones, como prueba el que recientemente “hayan denunciado públicamente que el Gobierno de Sánchez tenga esas obras paralizadas”

“Es incomprensible que, a día de hoy, y pese a las reiteradas enmiendas que desde el PP hemos venido presentando a los Presupuestos Generales del Estado de Sánchez en este sentido, no conozcamos la dotación económica asignada a nivel presupuestario para cada una de esas actuaciones y que los damnificados por esas inundaciones, y muy en particular por las que puedan venir en el futuro, sigan esperando soluciones”, ha lamentado Bernabé.

Este mes se cumplen diez años de la inundación de San Wenceslao, que el 28 de septiembre de 2012 anegó todas las huertas de la comarca, causó dos muertos en Lorca, además de provocar serios daños en más de 300 viviendas y 260 granjas, por lo que el ‘popular’ ha exigido “la inmediata licitación de las primeras obras en estas ramblas durante el presente ejercicio ante la previsión de nuevos episodios de lluvias torrenciales o DANAS para los próximos meses”.

En ese sentido, ha recordado que “el agua arrasó todo a su paso, sin importarle si lo que se llevaba eran cultivos, granjas, viviendas o, aún peor, la vida de sus vecinos”, por lo que “el miedo más que justificado de estas personas solo se calmará el día que Sánchez atienda sus reivindicaciones”.

Por su parte, el presidente del PP de Lorca, Fulgencio Gil, ha denunciado que el gobierno de España ha incumplido sus compromisos con los vecinos. No han aprendido absolutamente nada de lo mucho que sufre nuestro municipio cada vez que llueve con intensidad. Somos conscientes de que la construcción de infraestructuras de defensa contra inundaciones requiere de tiempo y dinero, pero es inconcebible que a estas alturas en vez de impulsar las obras que se habían proyectado para proteger a los vecinos, han suprimido la construcción de 2 de las 3 presas.

Gil Jódar ha recordado que la planificación hidrológica del gobierno del PSOE suprime las presas de Nogalte y Torrecilla. La excusa que arguyen es que no hay dinero, indicando que su construcción no es rentable económicamente porque no permite una rápida recuperación de costes. La tercera presa que estaba prevista, la de Béjar, se quedó en un “ya veremos”, sin fecha ni dinero.

Esta planificación, presentada hace unos meses por la CHS en Lorca, tampoco incluye ninguna referencia al supuesto plan de limpieza de ramblas que se anunció hace más de tres años, mientras que el canal de evacuación que estaba previsto en la rambla de Biznaga, que constituye el gran proyecto para evitar que el agua quede embalsada en estas pedanías, dicen que tendrá que ser más pequeño, estrecho y “más bonito”, con “criterios verdes”, carece de fecha, proyecto y dinero.