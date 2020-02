IU demanda explicaciones por la tala de una encina centenaria en el Camino Quijero

Pedro Sosa, concejal portavoz de Izquierda Unida Verdes en el ayuntamiento de Lorca ha solicitado esta mañana que se esclarezcan los motivos por los que se permitió hace unos días que se talase una encina centenaria en las inmediaciones del Camino Quijero.

Durante el mes de diciembre, un miembro de la Plataforma por la Calidad del Paisaje en Lorca, registró un escrito dirigido a la concejalía de Urbanismo para la inclusión de este ejemplar situado en un terreno privado dentro del Catálogo de Árboles Monumentales de Lorca. Pero dos meses después, sin habérsele dado respuesta, los propietarios procedieron a su tala junto a la de un eucalipto de gran porte que estaba junto a la encina, para estupefacción de los miembros de dicha Plataforma.

Ambos árboles se encontraban en un terreno que el Plan General califica como urbanizable y sobre el que existe un Plan Parcial que perfectamente podría haber asumido ambos árboles dentro de las zonas verdes y libres que necesariamente debe tener ese Plan Parcial cuando se ejecute y materialice.

El escrito en cuestión fue reenviado de Urbanismo a la concejalía de Parques y Jardines, sin embargo, el concejal responsable, Antonio Navarro, no dio traslado del mismo a los técnicos responsables. Por esta razón, Sosa se pregunta: “¿Cómo es posible que una encina, que ha vivido más de un siglo, no dure ni un mes, después de que un ciudadano se dirija por escrito al Ayuntamiento solicitando su protección?”.

Para que no de la impresión de que alguien llamó a estos propietarios advirtiéndoles de la intención de esta Plataforma para la protección de esta encina, que hubiese supuesto la alteración del Plan Parcial planteado, Sosa demanda explicaciones urgentes al Sr. Navarro de por qué no dio traslado de esta solicitud a los técnicos de su concejalía y si las mismas no son convincentes, solicitará su inmediata dimisión.

“Lorca no puede permitirse otro equipo de Gobierno insensible al que le dé igual que desaparezcan las pocas arboledas existentes o que se deterioren los magníficos ejemplares botánicos protegidos”, ha concluido Sosa, mostrando su profunda decepción con los nuevos responsables municipales, de los que no esperaba que se hiciesen ecologistas de la noche al día, pero tampoco este desprecio al patrimonio natural y botánico.