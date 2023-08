El PP deja la puerta abierta a un posible pacto con VOX en Lorca

El Partido Popular y VOX en Lorca están manteniendo reuniones durante los últimos días, donde se ha analizado y estudiado las posibilidades de llegar algún tipo de acuerdo con la formación de Abascal y garantizar de esta forma el poder sacar adelante medidas y propuestas municipales durante la legistlatura.

Hay que recordar que el Partido Popular obtuvo en las elecciones del pasado mes de mayo once concejales, mientras que Vox, con Carmen Menduiña como portavoz, consiguió cuatro. La mayoría absoluta en el Ayuntamiento de Lorca está establecida en trece concejales, por lo que, Fulgencio Gil decidió gobernar en minoría. A pesar de esa decisión, se han mantenido reuniones durante los últimos meses y seguirán produciéndose encuentros durante los próximos días, ya que para el alcalde de Lorca "somos dos formaciones que estamos obligadas a entendernos"

A pesar de la reuniones que se han producido en los últimos días, aún no hay ningún tipo de acuerdo. En palabras del primer edil, Gil señala que "venimos manteniendo contacto con frecuencia y de manera fluida con VOX, desde el principio de mandato, pero a día de hoy no hay ningún acuerdo con ellos".

Gil también ha detallado que "negociaciones hay, nunca lo hemos ocultado, el PP ganó con claridad las elecciones, no tenemos mayoría absoluta y buscamos apoyos. En esa línea nos mantenemos, pero hasta este momento no hay acuerdo"

Fulgencio Gil ha subrayado que "estamos abordando las reuniones desde un punto de colaboración y gobernabilidad. Es previsible que en el futuro se alcanzará algún tipo de acuerdo, aunque no se sabe como, hay muchas formas de colaborar, no se ha hablado de gobierno de coalición de nada de eso"