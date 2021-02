¿Cuál al sido el destino de los descartes del CF Lorca Deportiva?

El CF Lorca Deportiva ha cerrado el mercado de fichajes de invierno como uno de los equipos que más movimientos ha realizado en este mes de Enero. Sólo nueve jugadores continúan desde que arrancó el curso, estos son; Iván Martínez, Emilio Iglesias, Marconato, Serrano, Cellou que cuenta con ficha del filial, Coyette, Galiano, Carrasco y Sergio Rodríguez. Estos dos últimos son los únicos que continúan con respecto del curso pasado y que lograron el ascenso contra el Atlético Pulpileño en Pinatar Arena.

En el capítulo de entradas, han recalado en el equipo de Juan José Asensio (que sustituyó a Ibán Urbano), Carlos Molina, Carlos Garrido, Diego Peláez, Marcos Gondra, Robert Costa, David Ardil, Silvente, Melgar, Britos que ocupa la ficha de Nizzo lesionado de gravedad, Dani Vega y Jony Lomas que ha hecho viaje de entrada y salida en las últimas semanas.



Para la llegada de estos jugadores han tenido que salir once futbolistas de los que todos han encontrado acomodo salvo Hortal y Mussoni. Alberto Hortal, uno de los mejores jugadores del grupo XIII ha decidido centrarse en su futuro laboral y está preparando unas oposiciones, renunciando de esta forma a terminar la temporada en otro equipo. Es curioso el caso del guardameta murciano que llegó de la mano de Joaquín Flores, fue descartado el año pasado por "Puskas" al inicio del curso y volvió a la Ciudad del Sol, cuando el empresario lorquino volvió a coger las riendas del equipo haciendo de puente entre Puskas y Hugo Issa. No lo dudó ni un instante al pedir su salida de Los Garres y ser pieza fundamental para lograr el ascenso en la final del playoff, con paradas destacadas. Este invierno ha salido del club por segundo año consecutivo. Además de Hortal, Mussoni se marchó rumbo a Bélgica y se desconoce si está enrolado algún equipo belga o ha fichado por otro equipo.

La mayoría de descartes han decidido seguir en equipos del grupo XIII como es Ángel Robles, quien ha fichado por el Cartagena FC UCAM. El central de cehegín seguirá dentro del grupo murciano y coincidirá en el subgrupo B con Marcos Legaz, el argentino que ha recalado en el Mar Menor. El subgrupo A, también ha sido el destino de varios jugadores ex blanquiazules como Julen Gutiérrez que ha fichado por el Atlético Pulpileño líder destacado del grupo y con ventaja sobre el Águilas FC de Vicente Mir que estado atento para coleccionar los cromos de Bolo, Lusimi y Oliva, tres jugadores claves en estos últimos años del cuadro lorquino. Mir ha visto reforzada la defensa, el centro del campo y la delantero, dando un salto de calidad al equipo costero que aspira al ascenso a Segunda B.

Nacho Pastor tras su cesión en el equipo blanquiazul regresó a la disciplina del equipo franjiverde, recalando en el filial y Baroni regresó a Argentina para volver a vestir la camista del Atlético Rafaela, equipo del que llegó procedente.

Por último caso curioso el del galés, Higgins, que tras varias temporadas en el CF Lorca Deportiva ha fichado por el Puertollano y la salida de Reino Unido de la Unión Europea le ha afectado de lleno, sufriendo problemas para incorporar su ficha al equipo manchego.