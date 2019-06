Críticos con Garzón apelan a la movilización de las bases de IU para frenar planes de integración en Podemos

La Coordinadora de Militantes Independientes de Izquierda Unida Verdes, corriente crítica con la dirección de Alberto Garzón, ha alertado que esta organización se encuentra en un momento “crítico”, tras conocer que el plan económico de la dirección pasa por la venta de la sede federal, ubicada en la calle Olimpo de Madrid, así como por suspender la mitad de las pagas extra de julio y diciembre de la plantilla.

El ex diputado nacional Ricardo Sixto, portavoz de esta corriente, ha alertado de que la venta del patrimonio de Izquierda Unida y las medidas que se ceban contra los trabajadores, que Sixto considera ilegales en tanto atentan con los derechos adquiridos por éstos, constituyen “un paso más” hacia la desaparición de IU. “La asfixia económica es sólo una estrategia más para proceder a la integración de los restos de nuestra organización en Podemos”, dijo Sixto, quien responsabilizó a Garzón de los malos resultados económicos de su gestión por, entre otras cuestiones, su empecinamiento en no intentar que IU contara con un grupo parlamentario propio. “En vez de velar por la autonomía y la suficiencia financiera de IU, se lo ha jugado todo, incluso el patrimonio de la militancia, a la subordinación al partido de Pablo Iglesias”, aseguró. Eso por sí sólo ya es motivo suficiente para que tome la decisión de apartarse de la dirección y que otro equipo de encargue de sacar a IU de la situación de “ruina económica”.

Para Sixto, la dirección de IU está obsesionada con vender la sede para reducir la deuda. “Vamos a necesitar una sede en cualquier caso y la operación de venta debería tener en cuenta el gasto en que incurriremos a posteriori con alquileres de locales de reunión que ahora tenemos cubiertos. Creo que es una operación que no hay que tomarse a la ligera sino estudiar detalladamente, porque IU debe seguir contando en cualquier caso con una sede central adecuada”.

Sixto ha asegurado que Garzón no puede seguir escudándose en que sus documentos y propuestas son aprobados por la Asamblea Político y Social, máximo órgano de IU entre congresos, ya que, por ejemplo, en la convocatoria de ayer apenas participaron un 36% de sus integrantes. “La mayoría de los miembros de este órgano, incluidos los de otras corrientes críticas, ni siquiera asisten a las votaciones”, explicó Sixto, por lo que la baja participación deslegitima al actual coordinador y es un “síntoma evidente” del hastío y la desesperanza que cunde entre las bases.

Sixto también criticó que ayer Garzón sólo se responsabilizase de los malos resultados de las elecciones Generales del 28 de marzo (en la que Unidas Podemos perdió 1,4 millones de votos y 29 escaños) y de las europeas, en las que se perdieron el 50% de los votos y la coalición sumó sólo 6 escaños, cuando en las elecciones de 2014, en las que Podemos e IU concurrieron por separado, obtuvieron en total once. “Ni siquiera con estos datos Garzón ha asumido responsabilidades, pero lo que ya nos parece intolerable es que ayer culpase a nuestra militancia de la pérdida de concejales y diputados autonómicos en pueblos y comunidades autónomas y que incluso afines a su dirección exigieran a nuestra gente que pidan perdón”, dijo Sixto.

Gloria Martín, también miembro de esta corriente crítica, aseguró que la comunicación entre las bases de IU y la dirección “está rota”. “Garzón vive en una burbuja, ajeno a la realidad de su partido, al que no conoce ni quiere escuchar”, explicó. En ese sentido, Martín lamentó que en contacto con la militancia se limite a consultas on line en las que sólo participan el 27% de los afiliados. “Ése no es el modo en que tradicionalmente se ha conducido IU, donde el debate en las agrupaciones locales y en las federaciones ha sido fundamental para encauzar la labor de la dirección”. Algo que, a juicio de Martín, “urge recuperar”. Por ello, apeló a la movilización de los militantes para que sean éstos quienes definan “el futuro inmediato de IU”.

Martín recordó también que el 80% de las intervenciones que se produjeron ayer en el seno de la Asamblea Político y Social fueron críticas con la estrategia de Garzón, al que se reclamó “que abra el debate a las bases y clarifique la situación de la organización”.

“Es muy triste escuchar a Garzón que no hay más alternativas que la estrategia de sumisión a Podemos”, dijo Martín, quien añadió que “quienes estamos al pie del cañón en pueblos y ciudades comprobamos que IU sigue siendo la opción preferente de muchos ciudadanos a los que estamos volviendo locos con esta indefinición y este baile de marcas electorales”, concluyó.