IU critica la suspensión del ciclo superior “Imagen para el Diagnóstico y Medicina Nuclear” en el CIFP Lorca

Pedro Sosa, concejal portavoz de Izquierda Unida Verdes en el ayuntamiento de Lorca, y Nacho Tornel, secretario general de la Federación de Enseñanza de CCOO, han comparecido esta mañana para anunciar una de las mociones que el grupo de IU llevará al pleno correspondiente al mes de junio, consistente en que se mantenga en el Centro Integrado de Formación Profesional (CIFP) de Lorca, el ciclo de “Imagen para el Diagnóstico y Medicina Nuclear”, que a partir de este año se ofrece en un centro privado de Murcia.

Según Sosa, el CIFP ofertaba hasta hace apenas tres años este ciclo formativo. Tan solo ha pasado una promoción del mismo por las aulas del CIFP de Lorca y pese a que según nos cuentan los profesionales educativos del centro, el citado ciclo superior ha seguido teniendo una evidente demanda en Lorca, el Gobierno regional del PP ha dejado de ofertar el mismo en nuestra ciudad para que sea impartido en el centro privado “Claudio Galeno” de Murcia.

Sosa ha criticado que la continua transferencia de recursos del sector público al sector privado en el ámbito de servicios públicos esenciales como son la educación, la sanidad y el bienestar social nos está empobreciendo como sociedad y está aumentado la brecha de desigualdad entre nuestros ciudadanos. “Y cuando esa privatización de servicios, de derechos y de recursos, afecta a Lorca y a sus ciudadanos, quienes los representamos en el ámbito de esta institución local que es el Pleno del Ayuntamiento de Lorca, tenemos la obligación de salir al paso, dar la cara, luchar, exigir y hacer cuantas gestiones estén en nuestras manos para evitarlo”, ha afirmado el edil.

Por ello, para que los jóvenes de nuestro municipio puedan contar con cuantas salidas profesionales sea posible, el acuerdo de la moción que se llevará al pleno, buscará el apoyo de todos los grupos municipales para que la administración educativa de la CARM reconsidere su decisión y mantenga dicho ciclo en el CIFP de Lorca.

Por su parte, Nacho Tornel, que dio el aviso de esta situación tras la advertencia de uno de los delegados de su sindicato al respecto, no entiende cómo se monta un ciclo de estas características, con el gasto económico en equipamiento que ello conlleva, para ser desmantelado tras una sola promoción y cuando parece que existía un compromiso verbal para su mantenimiento, y más aduciendo como excusa que no hay en la comarca empresas suficientes para realizar las prácticas del módulo, cuando se cuenta con el hospital Rafael Méndez que podría ser usado para ello, si no se le hubiese cedido a la UCAM para las prácticas de sus alumnos.

Por último, Tornel ha denunciado el desmantelamiento que la educación pública está sufriendo, sobre todo en ciclos formativos sanitarios que son los más demandados, en beneficio de los centros concertados, más lesivo incluso cuando se produce en municipios como Lorca, donde los jóvenes no tienen tantas oportunidades de inserción laboral como en Murcia y Cartagena.