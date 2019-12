IU critica la poca seriedad en el grado del cumplimiento de su acuerdo de gobierno con el PSOE

Pedro Sosa, concejal portavoz de Izquierda Unida Verdes en el ayuntamiento de Lorca, ha lamentado esta mañana la falta de seriedad con la que el ejecutivo del PSOE local se está tomando algunos de los aspectos del acuerdo de investidura que firmaron con ellos, como los referentes a la democracia participativa o a la protección del arbolado.

Para Sosa resulta muy llamativo que se celebre como “democrática” la reciente elección del alcalde pedáneo de La Hoya, porque así lo haya propuesto cuatro o cinco juntas directivas de asociaciones ante 200 personas reunidas en un restaurante y que contó la presencia de varios miembros de la Corporación, pero sin tener en cuenta la opinión de los 4.000 vecinos que viven en lugar.

Sosa manifiesta no tener nada en contra del nuevo pedáneo, pero sí en su modo de elección, nada democrática, pues es una mayoría aplastante la que no ha podido participar en el proceso y que va en contra de uno de los puntos del acuerdo de gobierno con el PSOE antes del inicio del periodo corporativo, consistente en la elección de las Juntas Vecinales y de Distritos de forma democrática. Además, esto ha suscitado el recelo de otras asociaciones de vecinos de otros lugares que no entienden por qué a ellos se les asigna un pedáneo a dedo y no pueden hacer lo mismo que en La Hoya.

Otro de los aspectos en el que según Sosa no se está manteniendo la palabra dada, es en el del cuidado del arbolado urbano, concretamente en el de la Carretera de Caravaca, que tras haber sido salvado in extremis por IU, tras enterarnos de que estaban arrancando los 60 ejemplares de jacarandas para las obras de remodelación, obtuvo la promesa tanto del Alcalde, como de la edil de Fomento, Sra. Casalduero, de que se trasplantarían los que inevitablemente tuviesen que ser arrancados y que sería avisado para supervisar el proceso.

Pues para sorpresa del edil, resulta que seis de estas jacarandas van a ser trasplantadas de forma torticera, como ha podido comprobar tras visitar la zona con técnicos especializados, sin haber sido avisado y con la única excusa del Sr. Mateos de que se les ha pasado. “A nosotros también se nos puede pasar apoyar aspectos fundamentales”, ha advertido Sosa.

No son estas jacarandas las únicas que están sufriendo la inacción de este equipo de Gobierno y de los anteriores, pues los árboles catalogados como monumentales y que están protegidos por Ley, carecen completamente de la atención y conservación necesarias, como se puede comprobar al visitar la Rambla del Ortillo, donde uno de los chopos centenarios se ha partido por ausencia del debido de mantenimiento.