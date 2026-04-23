La construcción en Lorca busca jóvenes para asegurar su futuro ante la falta de relevo generacional

El sector de la construcción en la comarca del Guadalentín mantiene una trayectoria de crecimiento continuado que lo consolida como un generador estable de empleo. La evolución del mercado laboral de los últimos tres años demuestra la solidez de la actividad y su capacidad para absorber a nuevos profesionales, aunque ahora se enfrenta al reto de atraer talento joven.

Un sector en auge con pleno empleo

La afiliación ha registrado un ascenso ininterrumpido hasta alcanzar los 4.724 trabajadores en 2025, una tendencia que se mantiene este año con 4.737 afiliados en febrero de 2026. En paralelo, las cifras de paro han descendido desde los 580 desempleados de 2022 a los 436 actuales. Jesús Abellán, presidente de la Unión Comarcal de Empresarios de la Construcción (UCECON), destaca que han logrado "reducir el paro en la comarca un 25% en apenas cuatro años", lo que demuestra que son "la vía más rápida y segura hacia el empleo de calidad".

Falta de relevo generacional

Ante este escenario de crecimiento, Abellán ha lanzado un mensaje a la sociedad, y en especial a los jóvenes, para atajar el que considera el principal problema del sector. "Los datos avalan nuestra capacidad para generar empleo, pero tenemos un problema de relevo generacional", ha advertido.

El presidente de UCECON ha defendido que la construcción es "un sector de oportunidades, cada vez más innovador, especializado y seguro". Además, ha añadido que ofrecen "alta empleabilidad, estabilidad laboral y carrera profesional", junto a sueldos por encima del salario mínimo interprofesional. "Quien entra hoy en la construcción, tiene futuro de calidad asegurado", ha sentenciado.

Quien entra hoy en la construcción, tiene futuro de calidad asegurado" Jesús Abellán Presidente de UCECON

Cursos gratuitos para asegurar el empleo

Para dar respuesta a esta demanda de mano de obra y abrir la puerta del sector a las nuevas generaciones, UCECON y la Cámara de Comercio de Lorca han impulsado un curso gratuito de albañilería y estructuras metálicas. Esta formación es el requisito básico para poder acceder a las obras y empezar a trabajar de manera inmediata.

El curso está dirigido a jóvenes de entre 16 y 29 años a través del Programa PICE, cofinanciado por el Fondo Social Europeo. Las clases se impartirán del 24 al 30 de abril en las instalaciones de la Cámara de Comercio de Lorca y, según sus impulsores, existe una altísima posibilidad real de empleo al finalizar. Los interesados pueden inscribirse en el teléfono 968 477 488.