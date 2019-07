El PP consigue el respaldo unánime del pleno para exigir al actual gobierno central la bonifiicación del IBI

El Portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Lorca, Fulgencio Gil, ha informado que el PP ha logrado el respaldo de todos los grupos políticos con representación municipal en el pleno del Consistorio para exigir al gobierno central que apruebe de manera urgente e inmediata mediante la fórmula del Decreto-ley la bonificación del 50% en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles para los damnificados por el terremoto de 2011, así como la transferencia de 3 millones de euros para financiar obras y servicios de infraestructuras, equipamientos y servicios de titularidad municipal, y la condonación del 50% de los intereses que aún le están solicitando a los perceptores de ayudas públicas para el arreglo de sus viviendas dañadas por los seísmos.

Fulgencio Gil ha afirmado que "este es el gran problema que tenemos ahora los lorquinos, lo que más nos preocupa a todos, y, sinceramente no nos merecemos la incertidumbre que nos están haciendo sufrir. Esta situación ha alcanzado un punto de no retorno, se ha tornado insostenible y ya no se aguanta más. Hemos tenido noticia de que ya se han aprobado al menos 35 Decretos Ley, y nos parece “impresentable” que no hayan tenido con Lorca la sensibilidad que sí han tenido para cuestiones de menor relevancia. Los damnificados por los seísmos no se merecen este maltrato por parte del gobierno de España, por eso vamos a presionar al máximo, ya que esta es ahora mismo la prioridad absoluta para nuestro municipio. No vamos a permitir que nos dejen sin la bonificación del IBI. Estamos hablando de un “sablazo” contra los afectados por los terremotos de 7,2 millones de euros, una auténtica barbaridad. Se verían afectados alrededor de 44.000 recibos."

Desde el Partido Popular indican que siguen trabajando para "conseguir que el actual gobierno central deje de dar la espalda a los damnificados por los terremotos y resuelva las cuestiones que le ponemos sobre la mesa. A través de nuestro grupo parlamentario en el Congreso de los Diputados ya les pedimos hace varios meses a través de una Proposición No de Ley que articularan los medios necesarios para aplicar la bonificación del IBI."

Fulgencio Gil, ha explicado que "son ya 4 las iniciativas que se han llevado adelante por parte del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, mostrando el compromiso de este partido por ayudar a la gente. Así, el pasado 21 de agosto de 2018 presentamos una iniciativa (PNL) solicitando la condonación de los intereses del Estado para que los afectados por los seísmos puedan justificar sus ayudas. El 30 octubre de 2018, de nuevo reclamamos a través de una enmienda parcial al proyecto de presupuestos Estado tanto la bonificación del 50% del IBI como la prórroga del convenio por importe de 3 millones de euros, y en febrero de este año planteamos de nuevo una PNL para que se bonificara el 50% del IBI a los damnificados por los terremotos. Se trata de 4 medidas legislativas que ratifican el compromiso del PP al respecto. Lo que exige Lorca es que se dicte ya un Decreto Ley para solucionar estos asuntos. De hecho si quieren mañana mismo lo pueden hacer. La verdad es que no han movido un dedo por Lorca, no han hecho nada, ni en infraestructuras, ni en cuestiones del terremoto. Exigimos que muevan ficha ya."