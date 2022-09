El PP considera un "error" el que no se haya convocado la Junta Local de Seguridad antes de las fiestas

María Belén Pérez, la edil del PP en Lorca considera un "error" que ante el comienzo de la Feria de la Virgen de las Huertas y la llegada de la semana grande de Feria de la ciudad, no se haya reunido la Junta Local de Seguridad y "no se haya elaborado el correspondiente plan de seguridad para el desarrollo de todos los eventos incluidos en el programa de actividadese"

Belén Pérez ha recordado que "el pasado mes de julio denunciamos públicamente que no se había celebrado ninguna reunión de la Junta Local de Seguridad, como se hacía siempre con el Partido Popular al frente de nuestro ayuntamiento, y conseguimos el compromiso de que se realizaría en los primeros días del mes de septiembre. Han incumplido su palabra y los lorquinos iniciamos el periodo festivo de este mes sin que se haya celebrado, otro error más al que no deberían haber dado lugar."

Pérez resalta que ahora "pasarán las fiestas patronales sin que se haya reunido la mencionada Junta, y después tendrán que improvisar deprisa y corriendo, y todos sabemos ya cuáles son las consecuencias de llegar tarde con las cuestiones que tienen que ver con la seguridad ciudadana."

Desde la formación popular también denuncian que se ha hecho caso omiso a la creación de "un protocolo "antipinchazos"".

Los populares propusieron hace unas semanas "el establecimiento de un protocolo antipinchazos para dar respuesta rápida y efectiva a las mujeres que pudieran ser objeto de este tipo de agresiones. Se trataba de una aportación con el objetivo de mejorar el dispositivo que anualmente despliega el Ayuntamiento en las celebraciones de la Feria. Lamentablemente, nuestra propuesta no ha sido atendida, lo que demuestra que, en materia de seguridad, no sólo no saben, sino que tampoco se dejan aconsejar."

Belén Pérez considera que es "irresponsable que ni siquiera sean capaces de acoger las iniciativas que redundarían en la mejora de nuestra ciudad y hayan perdido esta oportunidad que les habíamos brindado de forma colaboradora."