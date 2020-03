La concejalía de Servicios Sociales presta la atención a sus usuarios de manera telefónica

La concejala de Oenegés, Mayor y Servicios Sociales del Ayuntamiento de Lorca, María Dolores Chumillas, ha detallado que con motivo de la situación que estamos atravesando provocada por la crisis del coronavirus desde esta área de gestión municipal también se han adoptado varias medidas.

María Dolores Chumillas ha señalado que el Centro de Servicios Sociales situado en la Alameda de Cervantes se encuentra cerrado al público mientras que los trabajadores se encuentran realizando turnos presenciales.

La edil ha explicado que se está realizando una atención vía telefónica a los usuarios que demandan información, asesoramiento, así como llevando a cabo una concienciación sobre la difícil situación que estamos viviendo, atención social, detención de necesidades, movilización de recursos, así como la coordinación con otros servicios o sistemas como el Instituto Murciano de Acción Social (IMAS), Servicio de Familias, Emergencias, Sanitarios, Salud Mental, Cruz Roja, Cáritas, entre otros.

Chumillas Martínez ha recordado que los teléfonos de contacto con este servicio son: 968 47 00 77, 968 46 04 64, 699 98 27 02, 682 18 11 66 y el 699 10 66 79.

En cuanto al Centro Cívico ‘Francisco Méndez’ con atención a Servicios Sociales, situado en el barrio de San Cristóbal, también está cerrado y los trabajadores que desarrollan su labor en el mismo se han traslado a la Concejalía de Servicios Sociales en Alameda de Cervantes. Mientras que el Hogar Funcional se encuentra en funcionamiento actualmente prestando servicio a menores, para lo que los profesionales realizan turnos.

La concejala de Servicios Sociales también se ha referido al Centro de Atención Temprana ‘Fina Navarro’ que en la actualidad permanece cerrado y cuyos profesionales se encuentran realizando turnos presenciales y la Casa de las Ong’s también ha cerrado sus puertas dadas las circunstancias.

Por otro lado, el Albergue de Transeúntes se encuentra abierto y hasta el momento funciona con normalidad, disponiendo de 12 camas hospitalarias por si fuesen necesarias.

Por último, la edil de Servicios Sociales ha recordado que desde esta concejalía y en coordinación con las de Sanidad y de Emergencias, y también con Cruz Roja, se lleva a cabo un protocolo de ayuda o de atención a personas vulnerables o necesidades especiales ante la situación provocada por la crisis del coronavirus.

Se trata de una asistencia destinada a personas mayores que puedan estar solas, madres o padres que estén solos con niños pequeños enfermos a su cargo y a los que no puedan dejar solos, así como personas con patologías de riesgos y que no pueden salir a la calle a comprar, o discapacitados físicos o mentales que no tengan nadie que les cuide.

Además, para los niños y niñas becados con el servicio que comedor escolar, que, aunque no haya colegios, son beneficiarios por lo que “nos pondremos en contacto con estas familias a través de los distintos servicios para así, poder hacer que los niños tengan sus necesidades de comedor cubiertas”.