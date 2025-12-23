La Comunidad Murcia destina 1,3 millones de euros para el saneamiento y la depuración de aguas en Águilas

La Entidad Regional de Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales (Esamur) ha firmado un acuerdo con el Ayuntamiento de Águilas para financiar la explotación, mantenimiento y gestión de las infraestructuras de saneamiento del municipio. Esta colaboración cuenta con una inversión cercana a los 1,3 millones de euros anuales y permitirá garantizar el adecuado tratamiento de las aguas residuales, cumpliendo con los estándares ambientales vigentes.

Un nuevo marco de colaboración

Este nuevo acuerdo actualiza el marco de colaboración existente entre ambas administraciones. Su financiación se articula a través del canon de saneamiento, un instrumento clave para mantener y mejorar las infraestructuras hidráulicas en toda la Región de Murcia, asegurando así la sostenibilidad del sistema y la calidad del servicio que se presta a los ciudadanos.

La colaboración con los ayuntamientos es clave para mantener un sistema de depuración eficiente, sostenible y respetuoso con el medio ambiente" Sara Rubira Consejera de Agua

La consejera de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Sara Rubira, ha destacado la importancia de esta cooperación. Según Rubira, "la colaboración con los ayuntamientos es clave para mantener un sistema de depuración eficiente, sostenible y respetuoso con el medio ambiente". Además, ha subrayado que "este convenio permite adaptar la financiación del servicio a las necesidades actuales del municipio".

El acuerdo refuerza el modelo regional que ha posicionado a Murcia como un referente en la gestión del agua. En los últimos 30 años, la Comunidad ha invertido más de 1.600 millones de euros en infraestructuras de saneamiento y depuración, lo que le ha permitido alcanzar el 98 por ciento de tratamiento y el 96 por ciento de reutilización de las aguas residuales.