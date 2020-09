El colegio privado Valle del Guadalentín de Lorca se mantiene abierto tras la polémica

El colegio privado Valle del Guadalentín School de Lorca sigue abierto con normalidad tras polémica suscitada por una denuncia del sindicato CCOO que ha criticado que este centro mantenga la educación presencial durante en fase 1 de la desescalada cuando el resto de colegios solo pueden dar clases telemáticas desde el inicio de curso escolar ante la situacón sanitaria del municipio.

El centro ha informado en un comunicado que continúa abierto, afirma que “cumple exhaustivamente con todas las medidas sanitarias” y que “no se ve afectado ni por el cierre de colegios que afecta exclusivamente a los centros públicos y concertados, ni por el pase a la fase 1 en el casco urbano de Lorca, puesto que se encuentra ubicado en la pedanía de Tiata”.

CCOO mostró ayer su "estupor" por las clases presenciales en este colegio privado y dijo no entender que si la decisión de no permitir la incorporación del alumnado a los centros se había tomado por razones de salud, no afectara al alumnado del Valle del Guadalentín School.

La Consejería de Educación dijo que sus competencias llegan hasta la enseñanza pública y concertada, no así las de la de Salud, que sí suspendió las clases presenciales en la ciudad por la alta incidencia del virus y la Delegación del Gobierno intervino en la polémica adviritiendo de que podría llegar a cerrar el centro.