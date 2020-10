El colapso del Registro Civil y Tesorería de la Seguridad Social impide a lorquinos acceder a bonos sociales

La concejal del Partido Popular, Mari Huertas García, ha reclamado al gobierno de España "acciones urgentes para solucionar los graves retrasos que están sufriendo los ciudadanos que tienen que realizar cualquier tipo de gestión tanto en la oficina del Registro Civil como en la delegación en nuestra ciudad del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS). Esta demora se traduce en que en muchos casos los lorquinos no pueden obtener los documentos que necesitan para acceder a los bonos sociales para el pago de suministros básicos, como luz y agua."

García destaca que "el personal que atiende estos servicios está abandonado por parte de la administración central, sin respaldo alguno y teniendo que asumir los lógicos reproches de los ciudadanos. Sin embargo, hemos de subrayar que el único culpable de este colapso es el gobierno socialista de Pedro Sánchez, que sigue castigando a nuestro municipio con el aplauso del actual alcalde."

Mari Huertas García ha explicado que "la situación ha provocado que los funcionarios no tengan ni siquiera tiempo disponible ni para coger el teléfono, a pesar de que los ciudadanos no tienen otra forma habilitada para obtener cita. Cuando ocasionalmente responden por el teléfono, los usuarios reciben citas con fecha posterior a la necesaria para los trámites que tienen que hacer (fe de vida para bonos sociales energéticos y de suministros), e incluso cuando la gente acude en persona, no se les puede atender."

Los populares lorquinos "proponen que el gobierno de España proceda de forma urgente a reforzar la dotación de personal que presta atención en ambas oficinas para que los lorquinos reciban la atención que merecen, en un plazo de tiempo habitual, sin tener que aguantar las demoras actuales. La realidad que se encuentran los ciudadanos es un laberinto de papeleo que no lleva a ninguna parte, y la gente no se merece sufrir este “mareo” para conseguir documentos que se les está exigiendo para trámites de carácter ordinario.