COAG regala 5.000 kilos de alcachofas en Lorca para reivindicar la huerta
La organización agraria busca acercar esta hortaliza de temporada a los ciudadanos y fomentar los hábitos de alimentación saludables
Lorca - Publicado el
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La organización agraria COAG regalará este miércoles 5.000 kilos de alcachofas a los ciudadanos de Lorca. El reparto se enmarca en una iniciativa para divulgar los productos de temporada y comenzará a las 10:30 horas en la plaza de Calderón de la Barca, contando con la colaboración de la asociación de Amas de casa, Consumidores y Usuarios de Lorca.
Promoción del producto de cercanía
Según ha explicado COAG, esta iniciativa pretende "acercar la alcachofa a vecinos y visitantes", además de fomentar los hábitos de alimentación saludables y aumentar el conocimiento de los productos de cercanía. El objetivo es resaltar los valores de una de las hortalizas más representativas de la huerta lorquina.
Lorca, epicentro de la alcachofa
Lorca es un núcleo principal de producción de alcachofa en la Región de Murcia, con alrededor de 3.000 hectáreas dedicadas a este cultivo. Esta superficie supone el 68% del total regional y genera unas 30.000 toneladas anuales, lo que convierte al municipio en el de mayor extensión para esta hortaliza en la zona.
Este texto ha sido elaborado por el equipo editorial con la asistencia de herramientas de IA.
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