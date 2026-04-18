El Club Taurino de Lorca celebra la pasión por la tauromaquia con una jornada de convivencia en Sutullena
El emblemático ruedo acogerá el próximo 25 de abril un día de hermandad para socios y aficionados con el fin de fortalecer los lazos de la familia taurina lorquina
Lorca - Publicado el
1 min lectura
El Club Taurino de Lorca calienta motores para una de sus citas más esperadas. El próximo sábado, 25 de abril, el emblemático Ruedo de Sutullena será el escenario de una gran jornada de convivencia dirigida a socios, aficionados y amigos del mundo del toro.
Un día de fiesta y tradición
La actividad comenzará a partir de las 10:00 de la mañana y promete ser un día inolvidable para disfrutar entre amigos. Los precios para asistir son de 10 euros para los socios y 15 euros para los no socios, mientras que los menores de 12 años podrán acceder de forma gratuita.
Desde la organización animan a todos los interesados a realizar su reserva a través de los teléfonos habilitados para asegurar su plaza en este evento. La jornada busca fortalecer los lazos de la familia taurina lorquina en su propia plaza, en lo que se espera sea un día de fiesta, hermandad y pasión por la tauromaquia.
Este texto ha sido elaborado por el equipo editorial con la asistencia de herramientas de IA.
Contenidos relacionados
Temas relacionados
Escucha en directo
COPE LORCA
"Rania celebra la vuelta a la rutina después de ese alto el fuego alcanzado también entre Líbano e Israel"
Pilar G. Muñiz
Lo último
Programas
Programas-Herrera en COPE
Con Carlos Herrera
Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h
Programas-Tiempo de Juego
Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño
Sábados 13:00h-01:00h / Domingos 12:00h-01:30h
Programas-La Linterna
Con Ángel Expósito
Lunes a viernes de 19:00h a 23:30h
Programas-El Partidazo de COPE
Con Juanma Castaño
Lunes a viernes de 23:30h a 01:30h