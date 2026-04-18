El Club Taurino de Lorca celebra la pasión por la tauromaquia con una jornada de convivencia en Sutullena

Imagen de la plaza de toros de Lorca, escenario del mano a mano de Ureña y Ortega

El Club Taurino de Lorca calienta motores para una de sus citas más esperadas. El próximo sábado, 25 de abril, el emblemático Ruedo de Sutullena será el escenario de una gran jornada de convivencia dirigida a socios, aficionados y amigos del mundo del toro.

José Ángel Ayala |COPE Lorca Cartel de las jornadas

Un día de fiesta y tradición

La actividad comenzará a partir de las 10:00 de la mañana y promete ser un día inolvidable para disfrutar entre amigos. Los precios para asistir son de 10 euros para los socios y 15 euros para los no socios, mientras que los menores de 12 años podrán acceder de forma gratuita.

Desde la organización animan a todos los interesados a realizar su reserva a través de los teléfonos habilitados para asegurar su plaza en este evento. La jornada busca fortalecer los lazos de la familia taurina lorquina en su propia plaza, en lo que se espera sea un día de fiesta, hermandad y pasión por la tauromaquia.