Ciudadanos recuerda y muestra su total apoyo a las víctimas del terremoto de Lorca

Ayer se cumplieron 10 años de los fatídicos terremotos que asolaron Lorca y que dejaron 9 víctimas mortales y más de 300 heridos, además de multitud de daños materiales que supusieron la demolición de casi 1.800 viviendas y graves perjuicios al patrimonio histórico.

La reconstrucción de la ciudad, que básicamente fue la zona afectada, “ha sido un proceso largo y burocrático sobre el que no había precedentes” ha afirmado el vicealcalde de Lorca, Francisco Morales, además ha añadido que “no ha sido todo lo rápido y eficiente que debiera haber sido”.

En el acto en conmemoración del décimo aniversario de la tragedia, el vicealcalde de la ciudad del sol, puso de manifiesto que “la ciudad no está completamente reconstruida, ni la totalidad de los afectados han podido recuperar sus viviendas demolidas a consecuencia de los terremotos pues no todos han recibido las ayudas que les corresponden a tal fin”.

El diputado y secretario de Comunicación Juan José Molina, ha subrayado que “desde Ciudadanos apoyamos a los damnificados y reclamamos al Gobierno regional y nacional, que son las administraciones competentes para ello, que aporten las ayudas necesarias para que aquellos que, pese a que sus viviendas fueron derribadas, no las han recibido”.

Existen vecinos cuyas obras están paralizadas porque las administraciones no están al día en el pago de las subvenciones y, aunque el Gobierno regional ha aprobado un decreto ley por el que se considera finalizada la justificación de las ayudas de las viviendas demolidas por los terremotos para su reconstrucción, sigue habiendo casos de vecinos que, dado que tienen las obras paralizadas, no pueden justificar nada pues no han podido ejecutarlas en su totalidad.

“Lo mejor para Lorca y los lorquinos, en el décimo aniversario de los terremotos, es que todos los afectados hubieran recibido las ayudas que les corresponden y les fueron prometidas durante años”, ha afirmado su primer teniente de alcalde, pero lamentablemente no ha sido así, por lo que, junto a la conmemoración ayer de esta fecha tan destacada para el municipio y al recuerdo a las víctimas que los seísmos dejaron en Lorca, cabe solidarizarnos con los damnificados que, por diversos motivos, no han recibido aún las ayudas para reconstruir sus hogares.

Además, ha incidido el vicealcalde naranja que “resulta paradójico que prácticamente toda la ciudad haya sido reconstruida y sin embargo la ‘zona cero’ de los terremotos haya quedado olvidada”. La Viña se convirtió en el epicentro de la catástrofe vivida en Lorca en 2011 y a día de hoy la zona comprendida entre el camino viejo del Puerto y la avenida presidente Adolfo Suarez no se ha regenerado completamente y ha quedado fuera de los trabajos de recuperación siendo la que más afectada se vio.

Por su parte, el diputado naranja Juan José Molina ha reivindicado que “desde Ciudadanos nos sumamos a las peticiones de los vecinos de La Viña que han realizado a través de su asociación para la remodelación de esta zona, porque no es lógico que la zona cero no se haya regenerado”.

“La comunidad autónoma de la Región de Murcia dejó fuera de los proyectos de reconstrucción a cargo de los fondos BEI la zona baja de La Viña, pero desde el gobierno municipal, del que forma parte Ciudadanos, vamos a trabajar para solucionarlo y resolver esta situación cuanto antes” concluye Francisco Morales, vicealcalde de Lorca.