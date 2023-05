Ciudadanos Lorca exige la total reparación a los damnificados del terremoto

El candidato a la alcaldía de Lorca por Ciudadanos y exvicealcalde, Francisco Morales, ha exigido esta mañana, cuando se cumple el duodécimo aniversario de los terremotos que sufrió Lorca, la total reparación a los damnificados que a día de hoy no han recibido las ayudas a la reconstrucción de sus viviendas.

El portavoz liberal ha manifestado que “12 años después, no han recibido aún las ayudas a la reconstrucción de sus viviendas debido a los problemas burocráticos y la descoordinación entre administraciones, que siguen afectando a vecinos de Lorca, habiendo transcurrido más de una década desde el fatídico episodio. El actual alcalde del PSOE, Diego José Mateos, sólo se asignó en 2019 la concejalía de Gestión del Terremoto y el resultado de su trabajo ha sido nulo como ha quedado demostrado”.

En el día de hoy, Ciudadanos Lorca ha querido recordar a las víctimas de los fatídicos seísmos que paralizaron el municipio y acabaron con la vida de nueve de nuestros vecinos, dejaron centenares de heridos y afectaron a miles de viviendas de lorquinos.

Morales ha lamentado que “muchos lorquinos viven con auténtica desesperación una situación que, después de doce años, sienten como desamparo, y es así. Los problemas burocráticos, los trámites urbanísticos y los impagos de ayudas, entre otros, hacen que aún a día de hoy vecinos de Lorca sufran indecentes retrasos en la reconstrucción de sus viviendas”.

“Desde Ciudadanos Lorca, exigimos el abono de las ayudas que quedan por pagar a los damnificados y la conclusión de la regeneración de la ciudad. Debemos pasar página desde el recuerdo, pero superando esta complicada situación que aún persiste y que ya podemos considerar que tiene unos responsables políticos”, ha argumentado el exvicealcalde.

El actual alcalde se asignó la concejalía de Gestión del Terremoto, imaginamos que para solucionar unos problemas que, lamentablemente, no se han resuelto. Pero es que además, los tramos de las ayudas que quedan por pagar corresponden en gran parte al gobierno central, también dirigido por el PSOE, algo que podría haber jugado en favor de los vecinos de Lorca pero que por desgracia ha jugado en su contra quizá por la complacencia del PSOE lorquino, como ha quedado de manifiesto.

“Muchos vecinos vieron derribadas sus viviendas, sus hogares, pero no han recibido las ayudas. Algunas obras están paralizadas porque las administraciones no están al día en el pago de las subvenciones y, aunque el gobierno regional aprobó un decreto ley por el que se considera finalizada la justificación de las ayudas de las viviendas demolidas por los terremotos para su reconstrucción, sigue habiendo casos de vecinos que, dado que tienen las obras paralizadas, no pueden justificar nada pues no han podido ejecutarlas en su totalidad. Desde Ciudadanos Lorca, seguiremos al lado de cada lorquino para ayudarle a resolver los problemas en este sentido”, ha concluido Francisco Morales.