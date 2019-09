Cerrados varios consultorios médicos por el temporal

El Ayuntamiento de Lorca ha enviado un comunicado informando de la situación de los centros sanitarios del municipio, algunos de ellos, los cuales no han podido abrir sus puertas debido a la imposibilidad de acceso y la grave situación que afecta a Murcia y Cartagena.

Los consultorios médicos que no han podido abrir sus puertas en esta jornada son, La Campana, Torrecilla, Morata, Purias, La Escucha, Cazalla y Aguaderas, la mayoría de ellos debido a que los facultativos no han podido llegar debido a la inundaciones que se han producido en las útlimas horas en la capital del Segura y en el Campo de Cartagena.

Fuentes oficiales también señalan que el Centro de Salud Mental también estará cerrado durante esta jornada por esta situación, mientras que el Hospital Rafael Méndez no sufre incidencias. El resto de consultorios médicos también están activos.

Desde el consistorio lorquino se solicita no acudir a los centros de salud, salvo en caso de urgencias y evitar los desplazamientos si no son realmente necesarios.