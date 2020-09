Casco urbano de Lorca pasa a fase 1 con una incidencia acumulada de 470 casos

El casco urbano de Lorca, con 60.000 habitantes, pasa a fase 1 flexibilizada a consecuencia del incremento de casos Covid-19 en los últimos siete días con una incidencia acumulada de 470 casos por cien mil habitantes, según han informado en rueda de prensa el consejero de Salud, Manuel Villegas, y su alcalde, Diego Mateos.

En concreto, en los últimos tres días no pudo doblegarse la curva de contagios y sufrió un repunte la ciudad, no así las pedanías, donde residen 34.000 personas, las cuales no se verán afectadas por esta restricción en la movilidad salvo por motivos laborales esenciales, sanitarios o por cuidado de menores o personas mayores.

Se restringe además el aforo en la hostelería del casco urbano lorquino a las terrazas y el 75 por ciento, y en el comercio al 50 por ciento, vigilando la policía local el cumplimiento de esta fase, y pasando voluntarios de protección civil y de emergencias a las labores de rastreo de vecinos que se encuentren en aislamiento y del seguimiento de los contactos de los positivos que vayan surgiendo.