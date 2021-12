Casalduero (PSOE) “el PP de Lorca lleva un retraso de diez meses"

La portavoz del equipo de Gobierno y concejala de Fomento del Ayuntamiento de Lorca, Isabel Casalduero, ha destacado “el gran descubrimiento que ha hecho esta mañana el señor Gil Jódar, aunque sea con diez meses de retraso, y que pone de manifiesto el gran trabajo realizado desde el PSOE, la colaboración entre el Ayuntamiento de Lorca y la Comunidad Autónoma y la nulidad política del PP de Lorca”.

Casalduero ha indicado que “el que fuera Alcalde de Lorca debería saber que lo único que se hace con este convenio es acompasar los plazos de los convenios entre la Comunidad Autónoma y el Ayuntamiento de Lorca a los plazos que ya el propio Banco Europeo de Inversiones, BEI, amplió el pasado mes de febrero hasta diciembre del año 2023”.

Casalduero Jódar ha detallado que “el PP de Lorca lleva un retraso de diez meses, no nos extraña por tanto que fueran una absoluta nulidad, en cuanto a la gestión de las obras, porque con estas declaraciones reconocen su propia inutilidad política”.

“Desde el PSOE, desde el gobierno municipal hemos demostrado, y de sobra, no solo nuestra capacidad para sacar obras adelante sino para recuperar obras que el Partido Popular había descartado. Ejemplo de ello es el vial de los Barrios Altos, San Lázaro o el propio Camino Marín, y todo ello sin renunciar a ninguna otra infraestructura previstas muy al contrario de lo que hizo el PP, renunciar a cuestiones imprescindibles para Lorca”.

La concejala de Fomento ha puesto de manifiesto que “los únicos retrasos que ha habido en las obras son las que dejó en herencia del señor Gil o las obras que, con valentía, desde el PSOE hemos retomado e impulsado, apostado por las infraestructuras de nuestro municipio, y que vamos a ver culminadas a lo largo de la legislatura”.

Isabel Casalduero ha querido “recomendar al Señor Gil que no intente empañar la necesaria y buena colaboración que hay entre ambas administraciones, que no se dedique a vivir de las rentas, que no intente vivir de los logros del equipo de Gobierno y que comience a poner un poco de altura de miras y responsabilidad en esa oposición lamentable que se están dedicando a hacer”.