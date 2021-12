Casado exige al gobierno López Miras que explique dónde están los 500 millones que Gobierno mandó a la Región

La diputada aguileña del Grupo Parlamentario Socialista Rosalía Casado ha exigido al Gobierno regional que explique de una vez dónde están los más de 500 millones de euros que ha enviado el Gobierno de España a la Región de Murcia para reforzar la sanidad pública. Así lo ha indicado tras la comparecencia del consejero de Salud para presentar los presupuestos de su ramo. “El consejero se ha limitado a justificar los 174 millones de euros, pero nos gustaría saber dónde están los más de 500 millones de euros que ha enviado el Gobierno de Pedro Sánchez”. Rosalía Casado ha asegurado que los presupuestos para 2022 no solucionan los dos grandes problemas que tiene sanidad regional, que son las interminables listas de espera y la formación de especialistas. “Con estos presupuestos, no van a disminuir las listas de espera, que están costando vidas en esta Región, y con respecto a las plazas de formación MIR, ya sabemos que la Región es la comunidad que menos plazas va a promocionar este trimestre”. Además, la diputada socialista ha criticado que los presupuestos de salud destinan este año 246 euros menos por habitante (1.433 E/h) que la media nacional (1.679 E/h). Mientras que la media nacional sube el presupuesto un 4,15 por ciento, la Región de Murcia solo lo hace el 0,9 por ciento. Ha insistido en que lo más grave es la disminución del presupuesto destinado al personal del Servicio Murciano de Salud que se reduce en 761 profesionales con respecto a 2021, lo que supondrá una disminución de la calidad en la atención sanitaria, ya deteriorada, más listas de espera y más colas en los mostradores de los centros de salud. Casado ha recordado que, en los presupuestos de 2021, el Gobierno regional anunció la publicación de una OPE con 900 plazas de sanitarios y, hasta la fecha, no se ha creado ni una sola plaza nueva. “Y en los presupuestos de 2022 solo se prevé la creación de 14 plazas de médico, lo que no va a evitar que nos sigan abandonando médicos, como ya lo han hecho 246 en plena pandemia, que se han ido a otras comunidades con mejor estabilidad laboral”. En este sentido, ha señalado que el Gobierno regional parece decidido a cargarse la atención primaria, ya que, lejos de impulsar el refuerzo que está pidiendo a gritos, no aparece ninguna partida específica diferenciada para este asunto. “Tampoco hay una apuesta por la inversión, ya que sólo se prevén las obras de los centros de salud de Caravaca, Lorquí y Fortuna, que ya estaban en presupuestos anteriores”. Ha añadido que solo se incrementa la inversión para renovación de equipos tecnológicos que vienen financiadas por partidas finalistas del Gobierno de España. “Pero sí que aumentan en 93 millones la partida para conciertos con la sanidad privada. En esto sí que el Gobierno regional es generoso, siguiendo su tendencia hacia la privatización cada vez de más servicios”. Mientras tanto, ha remarcado, disminuyen de una forma escandalosa los presupuestos de salud pública, especialmente en salud medioambiental y prevención, lo que demuestra que el Gobierno de López Miras no ha aprendido nada con la pandemia. “También se olvidan, un año más, de la construcción de los Centros de Alta Resolución de Águilas, Mazarrón y Jumilla, prometidos desde 2017, o de la UCI del Hospital de Caravaca, que sigue sin ejecutarse y a la que se le ha presupuestado solo 300.000 euros”, ha concluido.