La CARM habilita puntos de test de antígenos para visitantes justificados en la Región

El Comité Regional de Seguimiento Covid acordó realizar un llamamiento a los estudiantes y personas que, con motivo de la Semana Santa, visiten la Región de modo justificado desde otras comunidades o países para que se realicen un test de antígenos a su llegada. Con este llamamiento se quiere garantizar su seguridad y la de sus familiares ante la aparición de nuevas variantes del virus. Se podrá solicitar cita previa a partir del miércoles 24 de marzo en el teléfono 900 12 12 12, donde darán las instrucciones a seguir para realizarse la prueba.

En el Área III se habilitarán dos puntos de extracción con los siguientes horarios:

 Lorca: o Lugar: IFELOR o Fechas: 26 de marzo al 2 de abril de 2021 o Horario: todas las mañanas, y los días 27 de marzo, 31 de marzo y 1 de abril también en horario de tarde

 Águilas: o Lugar: Recinto Ferial Adolfo Suárez o Fechas: 26 de marzo al 2 de abril de 2021 o Horario: de 10:00 hasta 17:00 horas

Para la realización de la prueba no es necesaria ninguna preparación, recordando respetar las medidas preventivas generales de uso de mascarilla, lavado de manos y distancia. Tras la realización de la prueba el personal del centro le indicará al paciente que esté localizado bien en el propio centro o pendiente de llamada telefónica para indicarle el resultado. Si el resultado es positivo se le volverá a hacer una segunda prueba en el centro, en este caso PCR, se le indicará aislamiento domiciliario y cuarentena y se le asignará médico y enfermero para que se la haga seguimiento de la enfermedad desde el centro de salud o por el grupo de apoyo del área III. Si fuera preciso se le indicará que acuda a ser valorado de manera urgente al SUAP o urgencias del Hospital Universitario Rafael Méndez. Hay que tener en cuenta que estas pruebas diagnósticas se realizan para cribado en población asintomática y que no han tenido contacto estrecho con un paciente diagnosticado de COVID19 por lo que no precisan cuarentena, salvo que el resultado sea positivo. En este caso se actuará igual que con cualquier otro positivo según establece el protocolo (aislamiento, rastreo de contactos y seguimiento).